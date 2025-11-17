Новини
Юноша на Байерн Мюнхен на проби в Славия

Юноша на Байерн Мюнхен на проби в Славия

17 Ноември, 2025 14:48

Валентин Йотов е роден на 18 януари 2006 година в Бостън

Юноша на Байерн Мюнхен на проби в Славия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Младата надежда Валентин Йотов, израснал в прочутата академия на Байерн Мюнхен, се присъедини към Славия София на проби. Деветнадесетгодишният полузащитник, който е и юношески национал на България, вече направи своя неофициален дебют в контролата срещу Септември, завършила при резултат 2:2.

Роден на 18 януари 2006 година в Бостън, САЩ, Йотов бързо насочва вниманието си към европейския футбол. Макар да е израснал отвъд Океана, именно Германия се превръща в сцена за неговото израстване като футболист. Още през 2018 година той се присъединява към юношеските формации на Байерн Мюнхен, където усъвършенства уменията си до лятото на 2025 година.

След изтичането на договора му с баварския колос, Йотов се оказва свободен агент, отворен за нови предизвикателства. Преди да пристигне в София, младият халф за кратко носи екипа на гибралтарския Глейсис Юнайтед, където трупа ценен опит на международната сцена.

Сега, с амбиция и желание за развитие, той се надява да впечатли треньорския щаб на "белите" и да си извоюва договор в efbet Лига. Към момента бъдещето на Валентин Йотов в Славия остава неясно, но феновете с нетърпение очакват дали талантливият полузащитник ще се превърне в новото попълнение на столичния клуб.


