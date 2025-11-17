Новини
Спорт »
Световен футбол »
Напрежение в английския лагер

Напрежение в английския лагер

17 Ноември, 2025 15:17 804 2

  • англия-
  • джуд белингам-
  • томас тухел-
  • национален отбор-
  • скандал-
  • дисциплина-
  • реал мадрид-
  • футбол-
  • албания-
  • хари кейн-
  • морган роджърс-
  • смяна-
  • уважение-
  • атмосфера-
  • новини

Тухел постави Белингам на мястото му след бурна реакция

Напрежение в английския лагер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В английския национален отбор се усеща нарастващо напрежение, след като селекционерът Томас Тухел изпрати ясно послание към звездата Джуд Белингам. След победата с 2:0 над Албания в Тирана, германският наставник не скри, че именно той държи юздите в състава на „трите лъва“.

Ситуацията се нажежи в 84-ата минута на двубоя, когато Белингам, който вече имаше жълт картон, бе повикан да напусне терена. В този момент Морган Роджърс се готвеше да влезе в игра, а Хари Кейн тъкмо бе удвоил аванса на англичаните. Реакцията на полузащитника на Реал Мадрид не остана незабелязана – той размаха ръце и демонстрира открито недоволство от решението на треньора.

Тухел не подмина случилото се и коментира: „Забелязах, че Джуд не беше доволен. Това е нормално за играчи с неговия хъс и амбиция, но в крайна сметка аз взимам решенията. В нашия отбор има ясни стандарти и взаимно уважение. Не можем да позволим емоциите да диктуват избора ни – ако някой чака да влезе, това ще се случи, независимо от реакциите на терена.“

Германският специалист подчерта, че не желае да раздухва излишно ситуацията, но държи на дисциплината: „Поведението и уважението към съотборниците са от ключово значение. Всеки трябва да приеме решенията на треньорския щаб. Джуд беше с жълт картон, а смяната бе планирана още преди втория гол. Важно е да се подкрепяме и да гледаме напред.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ