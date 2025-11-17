Напрежение в английския лагер

В английския национален отбор се усеща нарастващо напрежение, след като селекционерът Томас Тухел изпрати ясно послание към звездата Джуд Белингам. След победата с 2:0 над Албания в Тирана, германският наставник не скри, че именно той държи юздите в състава на „трите лъва“.

Ситуацията се нажежи в 84-ата минута на двубоя, когато Белингам, който вече имаше жълт картон, бе повикан да напусне терена. В този момент Морган Роджърс се готвеше да влезе в игра, а Хари Кейн тъкмо бе удвоил аванса на англичаните. Реакцията на полузащитника на Реал Мадрид не остана незабелязана – той размаха ръце и демонстрира открито недоволство от решението на треньора.

Тухел не подмина случилото се и коментира: „Забелязах, че Джуд не беше доволен. Това е нормално за играчи с неговия хъс и амбиция, но в крайна сметка аз взимам решенията. В нашия отбор има ясни стандарти и взаимно уважение. Не можем да позволим емоциите да диктуват избора ни – ако някой чака да влезе, това ще се случи, независимо от реакциите на терена.“

Германският специалист подчерта, че не желае да раздухва излишно ситуацията, но държи на дисциплината: „Поведението и уважението към съотборниците са от ключово значение. Всеки трябва да приеме решенията на треньорския щаб. Джуд беше с жълт картон, а смяната бе планирана още преди втория гол. Важно е да се подкрепяме и да гледаме напред.“