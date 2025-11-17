Нигерия отправи обвинения към ДР Конго за вуду ритуали

Вълна от напрежение и мистерия заля африканския футбол, след като националният отбор на Нигерия отправи сензационни обвинения към Демократична Република Конго за използване на вуду ритуали по време на драматичния плейоф за класиране на Световното първенство по футбол 2026. Новината, разпространена от ESPN, предизвика бурни реакции сред фенове и анализатори.

В решаващия сблъсък, завършил 1:1 след редовното време и продълженията, всичко се реши при изпълнението на дузпи. Именно тогава, според нигерийския селекционер Ерик Шел, се разиграла истинска мистична драма. Той твърди, че представител на конгоанския тим е извършвал вуду магии при всяко изпълнение от бялата точка, което според него е повлияло на изхода на срещата.

„Във всеки един момент, когато нашите футболисти се готвеха да бият дузпа, човек от Конго правеше някакви вуду ритуали. Това ме притесни сериозно“, сподели Шел пред медиите, като илюстрира думите си с жестове, но не успя да даде повече подробности за случилото се.

В крайна сметка, по-студенокръвните играчи на ДР Конго триумфираха при дузпите и си осигуриха място в междуконтиненталния плейоф за Мондиал 2026. За Нигерия това означава второ поредно отсъствие от световния футболен форум, след като „суперорлите“ пропуснаха и шампионата в Катар през 2022 година.