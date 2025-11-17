Новини
Започнаха да се спрягат имена за нов футболен селекционер на България

17 Ноември, 2025 18:54 767 11

Любослав Пенев е един от набелязаните специалисти

Домакинството на България на Грузия във вторник ще бъде решаващо за селекционера на националния ни отбор Александър Димитров. След 8 години начело на младежите беше логично той да получи шанс в представителния ни отбор. Също толкова логично обаче е Димитров да си тръгне, когато се вижда, че нещата не вървят във възходяща линия. Той сякаш отлепи ютията от дъното с представянето ни в Бурса при загубата от Турция, но битката срещу Хвича Кварацхелия ще е решаваща са бъдещето му.

Според информация на "Мач Телеграф" вече има и предварително набелязан треньор, който да заеме поста на национален селекционер - Любослав Пенев. Именно легендарният бивш нападател е бил вариант за наследник на Илиан Илиев, който подаде оставка след загубата от Грузия в Тбилиси с 0:3. Тогава кандидатурата на Александър Димитров надделяла, защото той познава много добре младите футболисти, а идеята е България да тръгне по нов път.

От друга страна пък Любо, който води държавния тим между 2011 и 2014 година, не се е разделил като приятел с хората в БФC, след като беше уволнен заради 1:1 с Малта в София. С други думи - решението не е било спортно-техническо.

"Мач Телеграф" научи, че и друг бивш селекционер сондира възможността да се завърне начело на България. Това е още една "червена" легенда - Стойчо Младенов, който преди години обяви, че повече няма да е треньор, но негови хора са подсказали в родната футболна централа, че е готов да поеме националите. На този етап обаче това е много малко вероятно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 2 Отговор
    Не е проблемът в треньора, а в съперниците. Просто всички са в пъти по-силни от българския национален отбор. Изводът е, че на България мястото й е в друга надпревара, заедно с Башкортостан, Кабардино-Балкария, Чечня, Северна Осетия, Русия, Молдова и Македония.

    Коментиран от #2

    19:00 17.11.2025

  • 2 Пампаеца

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Кво пишеш ти бе, Македония ако ни фане ше ни разлупи

    19:05 17.11.2025

  • 3 Абе

    3 0 Отговор
    Ако щат и Мауриньо да докарат, с куци коне толкова.

    19:08 17.11.2025

  • 4 Изгонете търтеите от БФС

    6 0 Отговор
    И всичко ще се оправи , да се отреже главата на змията и готово !!!!!!!

    19:08 17.11.2025

  • 5 Закривай футболната федерация ......

    3 0 Отговор
    Футбола........ и да се започва отначало тия татуираните клоуни дори не се стараят и да бягат , а ако бягат са като мухи без глави .....надрусани ли са ????

    19:11 17.11.2025

  • 6 Неразбрал

    3 0 Отговор
    Абе някой да ми обясни колко взема един футболист и колко един стругар .....и защо е така ....кой колко носи на държавата ??????

    19:14 17.11.2025

  • 7 Иванов

    2 0 Отговор
    До 1. Няма как да се съберем в една квалификационна група с Гибралтар, Сан Марино, Лихтенщайн, за да стават люти дербита и да се борим за предпоследното място.

    19:25 17.11.2025

  • 8 Пума

    0 1 Отговор
    Любо Пенев пак ли ще вдига ютията?

    19:28 17.11.2025

  • 9 ШЕФА

    1 1 Отговор
    Мача с Турция под ръководството на Димитров беше най добре изиграният от нашите футболисти въпреки загубата с пресилена дуспа и автогол.

    19:31 17.11.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    нека да вземем ГОСПОД БОГ-той бил българин и ще помогне

    19:31 17.11.2025

  • 11 КзББ и ДП

    0 0 Отговор
    Направо буци и шиши и пияното с перуката,да поемат отбора.Да има малко авторитет в чужбина.
    А осмокласника ..прес-аташе...СРАААМ

    19:41 17.11.2025

