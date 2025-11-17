Започнаха да се спрягат имена за нов футболен селекционер на България

Домакинството на България на Грузия във вторник ще бъде решаващо за селекционера на националния ни отбор Александър Димитров. След 8 години начело на младежите беше логично той да получи шанс в представителния ни отбор. Също толкова логично обаче е Димитров да си тръгне, когато се вижда, че нещата не вървят във възходяща линия. Той сякаш отлепи ютията от дъното с представянето ни в Бурса при загубата от Турция, но битката срещу Хвича Кварацхелия ще е решаваща са бъдещето му.

Според информация на "Мач Телеграф" вече има и предварително набелязан треньор, който да заеме поста на национален селекционер - Любослав Пенев. Именно легендарният бивш нападател е бил вариант за наследник на Илиан Илиев, който подаде оставка след загубата от Грузия в Тбилиси с 0:3. Тогава кандидатурата на Александър Димитров надделяла, защото той познава много добре младите футболисти, а идеята е България да тръгне по нов път.

От друга страна пък Любо, който води държавния тим между 2011 и 2014 година, не се е разделил като приятел с хората в БФC, след като беше уволнен заради 1:1 с Малта в София. С други думи - решението не е било спортно-техническо.

"Мач Телеграф" научи, че и друг бивш селекционер сондира възможността да се завърне начело на България. Това е още една "червена" легенда - Стойчо Младенов, който преди години обяви, че повече няма да е треньор, но негови хора са подсказали в родната футболна централа, че е готов да поеме националите. На този етап обаче това е много малко вероятно.