Селекционерът на Грузия - Вили Саньол: Имаме качествата за победа

17 Ноември, 2025 20:21 480 0

Треньолът говори преди утрешния мач с България

Селекционерът на Грузия - Вили Саньол: Имаме качествата за победа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на грузинския национален отбор по футбол Вили Саньол заяви, че очаква и България, и Грузия да излязат на терена с мотивацията да компенсират лошите си резултати от текущите квалификации за Световното първенство през 2026 година.

Двата отбора ще се изправят един срещу друг в утрешната заключителна среща от квалификационния цикъл, която е във вторник от 21:45 часа.

„Мисля, че утре е важен мач. Ще се опитаме да подобрим най-вече фаза защита, както и като колективна игра, това е официална среща и няма да има експерименти. Въпреки че се стигна до поражение от Испания, разликата от последните месеци е значителна, това искам да видя от моите футболисти и утре“, сподели Вили Саньол, цитиран от gong.bg.

„Всеки мач е важен, защото се подготвяме за Лигата на нациите, за следващите квалификации. Имаме качествата за победа, искаме да се подготвим максимално добре за март и юни. Искам да спечелим, защото това е важно за последващото ни представяне“, каза още треньорът.

„Ние се стараем всячески да постигаме добри резултати, за да зарадваме хората в Грузия, понякога успяваме, понякога не. Няма да правим експерименти в този мач“, допълни Саньол.

"Очакваме много различен мач от този мач в Тбилиси, тъй като е последен от квалификацията. И двата отбора нямат шанс за класиране. Искаме да завършим в добър стил", добави наставникът на Грузия.


