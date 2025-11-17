Марчело Абонданца: С времето идеята е да надграждаме, а успехите на мъжете ще ни служат като мотивация

Новият селекционер на женския национален отбор по волейбол - Марчело Абонданца бе представен официално на пресконференция в Пресклуб „България“ днес. На събитието присъстваха президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев и координаторът на националните отбори Николай Иванов.

Президентът Ганев обяви, че при дамите ще бъде следван моделът на мъжкия национален отбор. Основната цел е талантливите млади волейболистки - европейски и световни шампионки - да бъдат интегрирани по правилния начин в първия отбор. Това ще позволи разширяване на хоризонта на подготовката и поставяне на дългосрочни цели, като основната от тях е участие на Олимпийските игри през 2032 година.

„Визията на БФВ е коренно различна от това, което наблюдаваме в останалите колективни спортове. Нашата цел е да създаваме български състезателки, на които да се дава шанс за изява и развитие“, заяви Ганев.

На свой ред координаторът на националните отбори Николай Иванов подчерта, че изборът на Марчело Абонданца е продиктуван от неговия опит и авторитет. Иванов увери, че италианският специалист ще получи пълна подкрепа от страна на волейболната федерация за развитието и прилагането на своята визия.

Президентът Любомир Ганев връчи символично националната фланелка на Абонданца и заяви:

„Не връчвам просто една фланелка. Поверяваме българския флаг и мечтите на нашите млади състезателки един ден да носят с гордост и успех този екип.“

Марчело Абонданца посочи, че една от основните цели е да се постигне качествен скок в развитието на състезателките, които са в преход към женския волейбол. Според него това е достатъчно амбициозна задача, изискваща време и персонален подход.

„Ще ми трябва време, но мъжкият национален отбор направи невероятни неща. Трудно е да си представим, че жените ще се стремят към това от самото начало, но с времето идеята е да надграждаме, а успехите на мъжете ще ни служат като мотивация. Започнахме разговори с федерацията, но все още няма официални новини за моя щаб.“

В заключение новият селекционер заяви, че правилните стъпки в момента не изискват фокусиране върху настоящото класиране на отбора, а върху това, което трябва да бъде постигнато след около пет години.