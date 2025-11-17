Новини
Александър Димитров: Искаме да излезем с чест от квалификациите

17 Ноември, 2025 22:45

България е домакин на Грузия във вторник

Александър Димитров: Искаме да излезем с чест от квалификациите - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният селекционер на България по футбол - Александър Димитров говори на пресконференция преди предстоящата последна световна квалификация срещу Грузия.

"Искам да се върна няколко часа назад, на мача с Турция. Отчетохме една по-добра игра, но спорна дузпа повлия на крайния резултат, и пореден автогол. Наясно сме срещу какъв отбор се изправихме, но отношението и поведението на играчите беше много добро, това искаме да виждаме. Отправям призив да бъдем оставени на спокойствие. Натискът и поредицата от автоголовете са породени от напрежението, което се създава. Ясно е, че сме на тази позиция и трябва да работим под напрежение, наясно сме. Нека да бъде върху мен, не върху играчите", заяви ностовникът, цитиран от gong.bg.

"Надяваме се с нашата работа да подобрим представянето и резултатите си и да върнем феновете на стадиона. Всеки играч и всеки отбор има нужда от привържениците. Статистиката е хубаво нещо, но тя е в миналото, а ние сме в настоящите. Грузия има много класни играчи, сред които трябва да спечелим максимума", добави селекционерът на България.

"Искаме да излезем с чест от квалификациите. Подготвяме се максимално добре, ще се раздадем и ще искаме да постигнем максимума в този двубой. Много мислих как да отговоря за Чернев, защото предполагах, че ще ме питате. Рядко издавам неща от кухнята, но ще запазя играча за утре. Има нужда да го запазя психически, на всеки може да се случи такова нещо, говорих с него. Няма да загубя доверието си в него, получи подкрепата си от мен и от клуба, в който играе. Заслужава и подкрепата на нашата футболна общественост. Достигат някои неща до нас, колкото и да се опитваме да ги изолираме. Той играе в много силно първенство и е момче с бъдеще. Най-вероятно няма да започне", продължи специалистът.

"Когато нашите играчи играят на такова ниво, както в миналото, тогава можем да изискваме и да мечтаем като незабравимото американско лято. Дотогава трябва да работим във всеки един аспект. Момчетата имат нужда и от подкрепа. Индивидуалната класа е много важна, но отборната игра също. Когато има обединение и подкрепа и всеки дава максимума от себе си, тогава можем да видим примерите, които дадохте. Има промяна в агресията и поведението на играчите. Не е през целия мач, показват анализите и трябва да продължим да работим. Има и странични неща, които допринасят за тези факти", завърши Александър Димитров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макето

    1 0 Отговор
    Това е възможно само, ако НЕ ИЗЛЕЗЕТЕ!!

    22:51 17.11.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    то хараби ама..като са те ,,,бали всички , за ква чест говорим?

    22:51 17.11.2025

  • 3 Фактура

    1 0 Отговор
    Няма, нужда ! ... седете си в ,съблекалнята!

    22:52 17.11.2025

