Левски срази Шумен и записа първи успех за сезона в НБЛ

17 Ноември, 2025 21:47 436 0

Златин Георгиев се превърна в истинския двигател за "сините"

Левски срази Шумен и записа първи успех за сезона в НБЛ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски постигна дългоочакваната първа победа в настоящия сезон на Националната баскетболна лига. "Сините" демонстрираха характер и надделяха над гостуващия тим на Шумен с категоричното 93:80 в двубой от седмия кръг на шампионата.

Златин Георгиев впечатли с изключително представяне – 18 точки, 10 асистенции и 5 борби за малко под 27 минути на паркета. Със своя "дабъл-дабъл" той бе неоспоримият лидер на Левски и вдъхнови съотборниците си към успеха.

Въпреки поражението, Шумен също имаше своя герой – Джейлън Бар, който се отличи с 26 точки, 10 борби и 2 асистенции, но усилията му не бяха достатъчни, за да обърнат развоя на срещата.

С този резултат Левски най-сетне прекъсна негативната си серия и вече има една победа срещу шест загуби в актива си. Шумен продължава да търси първия си успех и остава на последното място във временното класиране.


