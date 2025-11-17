Левски срази Шумен и записа първи успех за сезона в НБЛ

Левски постигна дългоочакваната първа победа в настоящия сезон на Националната баскетболна лига. "Сините" демонстрираха характер и надделяха над гостуващия тим на Шумен с категоричното 93:80 в двубой от седмия кръг на шампионата.

Златин Георгиев впечатли с изключително представяне – 18 точки, 10 асистенции и 5 борби за малко под 27 минути на паркета. Със своя "дабъл-дабъл" той бе неоспоримият лидер на Левски и вдъхнови съотборниците си към успеха.

Въпреки поражението, Шумен също имаше своя герой – Джейлън Бар, който се отличи с 26 точки, 10 борби и 2 асистенции, но усилията му не бяха достатъчни, за да обърнат развоя на срещата.

С този резултат Левски най-сетне прекъсна негативната си серия и вече има една победа срещу шест загуби в актива си. Шумен продължава да търси първия си успех и остава на последното място във временното класиране.