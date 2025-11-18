Бенямин Шешко ще пропусне поне месец заради травма в коляното

Словенският нападател на Манчестър Юнайтед - Бенямин Шешко ще бъде извън терените минимум четири седмици, след като получи контузия в лявото коляно. Въпреки че травмата не е от най-тежките, лекарският щаб на „червените дяволи“ потвърди, че възстановяването му ще отнеме време, съобщава Sky Sports.

Инцидентът се случи по време на драматичния двубой с Тотнъм, завършил 2:2, непосредствено преди международната пауза.

До този момент не беше ясно колко дълго ще се наложи Шешко да остане извън игра, но вече е сигурно, че той ще пропусне поне шест важни срещи на Юнайтед. Сред тях са сблъсъците с Евертън, Кристъл Палас, Уест Хем, Уулвърхемптън, Борнемут и Астън Вила.

22-годишният нападател, който пристигна на „Олд Трафорд“ през лятото, вече има 12 мача с екипа на Манчестър Юнайтед, като се отчете с 2 попадения и 1 асистенция.

Медицинският екип и треньорският щаб се надяват Шешко да бъде напълно възстановен за домакинството срещу Нюкасъл на традиционния Боксинг Дей – един от най-очакваните мачове в английския футболен календар.

Загубата на Шешко със сигурност ще се усети в атаката на „червените дяволи“, които се борят за челните позиции във Висшата лига.