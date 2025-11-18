Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бенямин Шешко ще пропусне поне месец заради травма в коляното

Бенямин Шешко ще пропусне поне месец заради травма в коляното

18 Ноември, 2025 06:14 299 0

  • нападател -
  • манчестър юнайтед -
  • бенямин шешко-
  • извън терените -
  • контузия

Манчестър Юнайтед без ключов нападател

Бенямин Шешко ще пропусне поне месец заради травма в коляното - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Словенският нападател на Манчестър Юнайтед - Бенямин Шешко ще бъде извън терените минимум четири седмици, след като получи контузия в лявото коляно. Въпреки че травмата не е от най-тежките, лекарският щаб на „червените дяволи“ потвърди, че възстановяването му ще отнеме време, съобщава Sky Sports.

Инцидентът се случи по време на драматичния двубой с Тотнъм, завършил 2:2, непосредствено преди международната пауза.

До този момент не беше ясно колко дълго ще се наложи Шешко да остане извън игра, но вече е сигурно, че той ще пропусне поне шест важни срещи на Юнайтед. Сред тях са сблъсъците с Евертън, Кристъл Палас, Уест Хем, Уулвърхемптън, Борнемут и Астън Вила.

22-годишният нападател, който пристигна на „Олд Трафорд“ през лятото, вече има 12 мача с екипа на Манчестър Юнайтед, като се отчете с 2 попадения и 1 асистенция.

Медицинският екип и треньорският щаб се надяват Шешко да бъде напълно възстановен за домакинството срещу Нюкасъл на традиционния Боксинг Дей – един от най-очакваните мачове в английския футболен календар.

Загубата на Шешко със сигурност ще се усети в атаката на „червените дяволи“, които се борят за челните позиции във Висшата лига.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ