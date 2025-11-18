Състоянието на Дийн Хаусен не е сериозно

Реал Мадрид може да си отдъхне – младият защитник Дийн Хаусен няма да отсъства дълго от игра. След като напусна лагера на испанския национален отбор заради мускулен дискомфорт, стана ясно, че състоянието му не е сериозно и той ще бъде на разположение на „белия балет“ още тази седмица.

Хаусен пропусна последните два мача на „ла фурия роха“ – убедителната победа с 4:0 над Грузия и предстоящата световна квалификация срещу Турция. Първоначалните опасения за по-тежка контузия бяха разсеяни след медицински прегледи, които показаха, че проблемът е резултат от натрупана умора, а не от сериозно увреждане.

Ръководството на националния отбор взе решение да освободи бранителя като предпазна мярка, за да не се рискува влошаване на състоянието му.

Очаква се Дийн Хаусен да поднови тренировки с Реал Мадрид още в следващите дни и да бъде на линия за важния двубой срещу Елче в неделя.