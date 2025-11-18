Новини
ПСЖ хвърли око на Хулиан Алварес: Парижани в надпревара за подписа на аржентинската звезда

18 Ноември, 2025 07:21 468 0

Наставникът Луис Енрике е силно впечатлен от представянето на футболиста

ПСЖ хвърли око на Хулиан Алварес: Парижани в надпревара за подписа на аржентинската звезда - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен насочи вниманието си към нападателя на Атлетико Мадрид – Хулиан Алварес. Според френски източници, клубът от „Парк де Пренс“ активно проучва възможността да привлече 25-годишния аржентински национал, който впечатлява с головия си нюх и динамична игра.

Наставникът на парижани Луис Енрике е силно впечатлен от представянето на Алварес и вижда в него идеалното попълнение за атакуващата линия на европейския шампион.

През последните седмици ръководството на ПСЖ е влязло в контакт с представители на играча, като самият футболист не крие желанието си да работи под ръководството на испанския специалист.

Интерес към Алварес не липсва и от други европейски грандове – Барселона и няколко водещи английски клуба също следят ситуацията около нападателя. Въпреки това, световният шампион с Аржентина не проявява желание да се завърне на Острова, а предпочита да продължи кариерата си във френската Лига 1.

Атлетико Мадрид е склонен да се раздели с Алварес, но само при оферта от порядъка на 120 милиона евро.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
