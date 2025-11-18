Новини
Адриан Андреев отпадна на старта в Испания

18 Ноември, 2025 11:10 404 0

Българинът загуби от руснака Иван Гахов

Адриан Андреев отпадна на старта в Испания - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Адриан Андреев отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър", категория 75 в испанския град Монтемар с награден фонд 91250 евро, предаде БНР.

Българинът загуби от руснака Иван Гахов с 3:6, 3:6 за 89 минути игра.

Андреев влезе лошо в мача и загуби първите четири гейма. След това опита да навакса и направи един пробив, но руснакът отговори с рибрейк и затвори първия сет с 6:3.

Втората част започна по идентичен начин, като Андреев загуби първите три гейма с пробив във втория, след което стана трудно да се върне в мача и загуби и втория сет с 3:6.

Адриан заработи 950 евро от наградния фонд, но няма да прибави точки към актива си за световната ранглиста, в която заема 867-ото място.

24-годишният софиянец пропусна по-голямата част от сезона заради физически проблеми. Той се завърна на корта в началото на октомври след малко повече от 6 месеца пауза.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
