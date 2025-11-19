Новини
Зинедин Зидан остава основен фаворит за селекционер на Франция след Мондиал 2026

19 Ноември, 2025 16:44 595 0

Той не смята да води преговори с други клубове, като желанието му е през следващото лято да замени Дидие Дешан

Зинедин Зидан остава основен фаворит за селекционер на Франция след Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Зинедин Зидан остава основен фаворит за селекционер на Франция след Мондиал 2026, пише Фабрицио Романо. Той не смята да води преговори с други клубове, като желанието му е през следващото лято да замени Дидие Дешан.

В същото време бившият капитан на “петлите” няма да упражнява какъвто и да е натиск или някакви публични заявление свързани с поста, тъй като не желае да нарушава подготовката на отбора за предстоящото Световно първенство. Той също така има респект към настоящия селекционер Дидие Дешан и няма да подписва нищо преди края на юли следващата година.

Местната федерация също е фокусирана само върху предстоящия Мондиал 2026.


