Зинедин Зидан остава основен фаворит за селекционер на Франция след Мондиал 2026, пише Фабрицио Романо. Той не смята да води преговори с други клубове, като желанието му е през следващото лято да замени Дидие Дешан.
В същото време бившият капитан на “петлите” няма да упражнява какъвто и да е натиск или някакви публични заявление свързани с поста, тъй като не желае да нарушава подготовката на отбора за предстоящото Световно първенство. Той също така има респект към настоящия селекционер Дидие Дешан и няма да подписва нищо преди края на юли следващата година.
Местната федерация също е фокусирана само върху предстоящия Мондиал 2026.
🚨🇫🇷 Zinedine Zidane remains the clear favorite to become next France head coach after the World Cup.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2025
Nothing signed as Zizou wants to respect Deschamps who will only leave the job at the end of July.
Federation also fully focused on WC 2026 but Zizou favorite for next chapter. pic.twitter.com/9hS0OdxeRn
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА