Нефтохимик Бургас триумфира и продължава европейския си поход

Волейболният тим на Нефтохимик Бургас демонстрира характер и класа, като си осигури място на 1/16-финалите в престижния турнир за Купата на претендентите – третата по значимост надпревара на Стария континент. Вълнуващият реванш срещу швейцарския Шеноа Женева завърши с категорична победа за българите – 3:1 гейма (23:25, 25:11, 25:20, 25:22), с което момчетата на Франческо Кадеду затвърдиха превъзходството си.

Още в първия двубой Нефтохимик показа, че е с една класа над съперника, след като спечели с убедителното 3:0.

Във втория мач бургазлии отново не оставиха съмнения в превъзходството си, въпреки че отстъпиха първия гейм. Силната игра и отличната организация на терена обърнаха развоя в тяхна полза.

Големият герой на вечерта бе Ади Османович, който наниза впечатляващите 19 точки, включително 4 блокади, и поведе отбора към успеха.

За тима на Шеноа Женева най-резултатен бе Йосеп Курик с 11 точки и 1 ас.

След този успех Нефтохимик Бургас ще се изправи срещу израелския Макаби Тел Авив, който елиминира испанския Памеса Теруел.