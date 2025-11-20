Ашраф Хакими е футболист №1 на Африка за годината

Мароканската звезда Ашраф Хакими бе коронясан за Футболист №1 на Африка, след като остави зад себе си именити конкуренти като египетския голмайстор Мохамед Салах и нигерийския нападател Виктор Осимен. Отличието е признание за изключителните му изяви през изминалия сезон, в който той блестя с екипа на френския гранд Пари Сен Жермен.

Хакими изигра ключова роля за историческия требъл на ПСЖ – шампионската титла във Франция, Купата на страната и престижния трофей от Шампионската лига. Въпреки че в момента е извън терена заради контузия и не може да подкрепи съотборниците си в битките на всички фронтове, приносът му през сезона е неоспорим. През настоящата кампания 27-годишният десен бек се отчете с участие в 14 срещи от различни турнири, като реализира два гола, подаде за още три попадения и получи три жълти картона в рамките на 1059 игрови минути.

Със своята бързина, тактическа зрялост и безкомпромисна игра в защита, Хакими заслужено се нареди сред най-ярките имена на африканския футбол.