Бременната Анна Курникова изненада Маями с рядка поява заедно с децата си - СНИМКИ

Бившата тенисистка и настояща майка на три деца Анна Курникова отново привлече вниманието на медиите, след като бе забелязана в Маями в компанията на своите малчугани. Очакваща четвъртото си дете от световноизвестния певец Енрике Иглесиас, 44-годишната рускиня демонстрира завидна енергия и непринуденост в ежедневието си.

В ранните часове на деня, папараци уловиха Анна, докато с бърза крачка се отправяше към луксозния си автомобил, оценяван на над 100 000 долара. В ръцете си тя носеше няколко цветни напитки от популярна кафе верига – очевидно подготвена за динамичното утро с трите си деца, които водеше на училище. Курникова бе облечена в удобен черен спортен екип, който умело прикриваше наедрялото ѝ коремче.

Pregnant Anna Kournikova plays barista as she heads out on family coffee run in $105k Porsche supercar https://t.co/nTrGV4xJQ6 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 19, 2025

Този стилен и практичен избор на облекло не е нов за нея – често е засичана във Флорида в подобни тоалети, особено след като през септември стана ясно, че семейството ѝ ще се увеличи с още един член.

Новината за предстоящото попълнение в семейството на Курникова и Иглесиас предизвика истински фурор сред феновете и медиите. Двойката, която ревностно пази личния си живот далеч от светлините на прожекторите, вече се радва на три деца – близнаците Николас и Луси, родени през 2017 година, и малката Мери, появила се на бял свят три години по-късно. Любопитното е, че само преди няколко месеца почитателите на Анна се тревожеха за здравето ѝ, след като тя бе заснета в инвалидна количка с обезопасен десен крак.

Оказа се, че бившата спортистка е претърпяла травма на подбедрицата, но днес изглежда напълно възстановена и в отлична форма.

Кариерата на Анна Курникова в тениса бе белязана от бляскави успехи и неочаквани обрати. Още на 14 години тя стана професионалист и бързо се изкачи до осмото място в световната ранглиста. Въпреки че не успя да спечели титла от Големия шлем на сингъл, името ѝ остава сред най-ярките в историята на женския тенис.

Любовната история между Анна и Енрике започва през 2001 година на снимачната площадка на хита „Escape“. Оттогава двамата са неразделни, а днес с нетърпение очакват поредното попълнение в своето щастливо семейство.

С всяка своя поява Анна Курникова доказва, че може да съчетава ролята на грижовна майка, стилна дама и вдъхновяваща личност, която не спира да изненадва почитателите си по целия свят.