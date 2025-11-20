Новини
Бременната Анна Курникова изненада Маями с рядка поява заедно с децата си - СНИМКИ

Бременната Анна Курникова изненада Маями с рядка поява заедно с децата си - СНИМКИ

20 Ноември, 2025 13:44

Бившата тенисистка и световноизвестният певец Енрике Иглесиас имат три деца до момента

Бременната Анна Курникова изненада Маями с рядка поява заедно с децата си - СНИМКИ - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившата тенисистка и настояща майка на три деца Анна Курникова отново привлече вниманието на медиите, след като бе забелязана в Маями в компанията на своите малчугани. Очакваща четвъртото си дете от световноизвестния певец Енрике Иглесиас, 44-годишната рускиня демонстрира завидна енергия и непринуденост в ежедневието си.

В ранните часове на деня, папараци уловиха Анна, докато с бърза крачка се отправяше към луксозния си автомобил, оценяван на над 100 000 долара. В ръцете си тя носеше няколко цветни напитки от популярна кафе верига – очевидно подготвена за динамичното утро с трите си деца, които водеше на училище. Курникова бе облечена в удобен черен спортен екип, който умело прикриваше наедрялото ѝ коремче.

Този стилен и практичен избор на облекло не е нов за нея – често е засичана във Флорида в подобни тоалети, особено след като през септември стана ясно, че семейството ѝ ще се увеличи с още един член.

Новината за предстоящото попълнение в семейството на Курникова и Иглесиас предизвика истински фурор сред феновете и медиите. Двойката, която ревностно пази личния си живот далеч от светлините на прожекторите, вече се радва на три деца – близнаците Николас и Луси, родени през 2017 година, и малката Мери, появила се на бял свят три години по-късно. Любопитното е, че само преди няколко месеца почитателите на Анна се тревожеха за здравето ѝ, след като тя бе заснета в инвалидна количка с обезопасен десен крак.

Оказа се, че бившата спортистка е претърпяла травма на подбедрицата, но днес изглежда напълно възстановена и в отлична форма.

Кариерата на Анна Курникова в тениса бе белязана от бляскави успехи и неочаквани обрати. Още на 14 години тя стана професионалист и бързо се изкачи до осмото място в световната ранглиста. Въпреки че не успя да спечели титла от Големия шлем на сингъл, името ѝ остава сред най-ярките в историята на женския тенис.

Любовната история между Анна и Енрике започва през 2001 година на снимачната площадка на хита „Escape“. Оттогава двамата са неразделни, а днес с нетърпение очакват поредното попълнение в своето щастливо семейство.

С всяка своя поява Анна Курникова доказва, че може да съчетава ролята на грижовна майка, стилна дама и вдъхновяваща личност, която не спира да изненадва почитателите си по целия свят.



Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гришо

    6 1 Отговор
    къде е Гришо бе

    14:10 20.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ние кво да направим за тези хора

    2 4 Отговор
    кво искате от нас и защо ни ги показвате!?

    14:54 20.11.2025

  • 4 Беаво!

    10 0 Отговор
    Красиви, богати, успели и …. СВЕСТНИ! Толкова рядко срещана комбинация днес.

    15:17 20.11.2025

