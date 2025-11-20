Даниеле Ругани аут от терена за три седмици заради травма в прасеца

Лоши новини застигнаха Ювентус – опитният защитник Даниеле Ругани ще отсъства от футболните терени поне три седмици. Причината е неприятно мускулно разкъсване в десния прасец, получено по време на тренировка, което ще го извади от сметките за някои ключови двубои.

Травмата идва в деликатен момент, тъй като 31-годишният Ругани наскоро удължи договора си с „бианконерите“ и вече има седем изиграни мача през настоящия сезон. Сега обаче, вместо да помага на тима си в битката за челните позиции, той ще трябва да се съсредоточи върху възстановяването си.

Отсъствието на Ругани със сигурност ще се усети, тъй като стабилността в защитата на Ювентус е от ключово значение в предстоящите важни срещи.