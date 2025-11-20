Новини
Маркъс Рашфорд притесни Барселона

20 Ноември, 2025

Отсъствието на Рашфорд създава грижи за треньорския щаб

Участието на Маркъс Рашфорд в съботния мач от Ла Лига между Барселона и Атлетик Билбао е под сериозна въпросителна, след като нападателят пропусна тренировката на тима в четвъртък.

Според информация на Diario Sport, английският национал не е взел участие в заниманието поради „лек дискомфорт“.

Отсъствието на Рашфорд създава грижи за треньорския щаб, тъй като Барселона се готви за първия си мач след международната пауза, а двубоят на „Камп Ноу“ се явява един от важните и трудни за тима на Ханзи Флик.

Нападателят се завърна в клуба тази седмица след ангажиментите си с националния отбор на Англия, където взе участие и в двете световни квалификации на „трите лъва“:

Все още няма официално потвърждение какъв точно е здравословният проблем на Рашфорд. Въпреки това, източници от клуба, цитирани от Sport, индикират, че не става дума за нещо сериозно, което дава надежди, че той ще бъде на разположение за важния сблъсък през уикенда.


