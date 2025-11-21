Новини
Президентът на САЩ „скри“ топката на Роналдо (ВИДЕО)

21 Ноември, 2025 13:59 761 2

Разбира се, става дума за видео генерирано с помощта на изкуствен интелект

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува любопитно видео в своята социална мрежа Truth Social. Тръмп показва завидни футболни умения в компанията на световната футболна легенда Кристиано Роналдо, като действието се развива в Овалния кабинет. Разбира се, става дума за видео генерирано с помощта на изкуствен интелект.

Видеото бързо се превърна в хит в социалните мрежи, като мнозина констатираха, че въпреки за клипчето не е истинско, то поне е забавно.

Тръмп е добавил кратко послание към клипа: „Роналдо е ВЕЛИК ЧОВЕК. Беше ми приятно да се срещна с него в Белия дом. Наистина умен и готин!!! Президент Д.Дж.Т.“

Видеото се появява ден след изненадващата поява на Роналдо на бляскава официална вечеря в Белия дом във вторник вечерта. Събитието се проведе след историческа дипломатическа среща със саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман.

40-годишната суперзвезда присъства на вечерята заедно с годеницата си Джорджина Родригес, присъединявайки се към световни бизнес титани. Той беше забелязан в черен смокинг, настанен до личности като Илон Мъск и вицепрезидента Джей Ди Ванс. По-късно селфи за милион долара го запечата с шефа на Tesla и президента на ФИФА Джани Инфантино вътре в Белия дом.


