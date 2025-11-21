Венци Стефанов: Mного хора не искат да ме виждат в Славия, усещам ги

Президентът на Славия - Венци Стефанов, направи доста любопитно изказване в студиото на "МачКаст". Стефанов заяви, че има доста хора, които не искат да го виждат в Славия.

"Аз знам и мога да направя шампионски отбор на Славия, но мисля, че времето ми е изтекло. Много хора искат да не ме виждат повече там. Много хора са мераклии да карат влака, ама имат дипломи за тракторист, не за машинист. И не знам накъде ще го подкарат - напред или назад.

Не феновете, кой ги брои за живи. Мераклиите винаги са повече от можещите. Не се спират, усещам ги, чувствам ги с всичко. Аз каквото мога, ще направя за Славия. За мен е важно да се знае, че Славия е единственият клуб, който не е сираче. Единственият клуб, който има собственост, която се изчислява на много милиони.

И всичко това не е благодарение на сильо и пульо и на тези заради които плащам глоби по 6-7 хиляди, а на нас. Ние това сме го направили.

И утре да си отида, ще го направя с кеф. Ще ме е яд обаче, ако някой съсипе това, което сме се старали да направим", сподели Стефанов.