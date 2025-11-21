Новини
Спорт »
Бг футбол »
Венци Стефанов: Mного хора не искат да ме виждат в Славия, усещам ги

21 Ноември, 2025 13:30 636 4

  • славия-
  • венци стефанов-
  • футбол

Аз знам и мога да направя шампионски отбор на Славия, но мисля, че времето ми е изтекло

Венци Стефанов: Mного хора не искат да ме виждат в Славия, усещам ги - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия - Венци Стефанов, направи доста любопитно изказване в студиото на "МачКаст". Стефанов заяви, че има доста хора, които не искат да го виждат в Славия.

"Аз знам и мога да направя шампионски отбор на Славия, но мисля, че времето ми е изтекло. Много хора искат да не ме виждат повече там. Много хора са мераклии да карат влака, ама имат дипломи за тракторист, не за машинист. И не знам накъде ще го подкарат - напред или назад.

Не феновете, кой ги брои за живи. Мераклиите винаги са повече от можещите. Не се спират, усещам ги, чувствам ги с всичко. Аз каквото мога, ще направя за Славия. За мен е важно да се знае, че Славия е единственият клуб, който не е сираче. Единственият клуб, който има собственост, която се изчислява на много милиони.

И всичко това не е благодарение на сильо и пульо и на тези заради които плащам глоби по 6-7 хиляди, а на нас. Ние това сме го направили.

И утре да си отида, ще го направя с кеф. Ще ме е яд обаче, ако някой съсипе това, което сме се старали да направим", сподели Стефанов.


  • 1 Лост

    11 1 Отговор
    Сигурно има за какво да те мразят.

    13:32 21.11.2025

  • 2 Ма не в Славия

    11 1 Отговор
    Изобщо не те искаме. Изчезни , като отвлечен

    13:36 21.11.2025

  • 3 Банален

    11 1 Отговор
    Въртите сучете и в средата на всички важни новини, тоя се изказал за нещо си. Изглежда толкова мижаво и маломерно, че чак дразни. Ясно е, че всеки живее с проблемите си, но нечии проблеми се афишират всеки ден.

    13:40 21.11.2025

  • 4 Свинята

    4 0 Отговор
    Убиец на сина си

    13:49 21.11.2025

