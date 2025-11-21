Новини
Защитник на Интер: В Италия загубата е като края на света

Защитник на Интер: В Италия загубата е като края на света

21 Ноември, 2025 12:59

Винаги има нов шанс да покажеш своята стойност

Защитник на Интер: В Италия загубата е като края на света - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Защитникът на Интер Алесандро Бастони смята, че италианският футбол може да извлече важни уроци от културата на НБА, най-вече що се отнася до отношението на клубовете и играчите към загубите и критиката към тях.

В интервю за изданието Rivista Undici централният бранител разсъждава върху това, което най-много харесва в американския баскетбол и как то контрастира със средата, в която живеят играчите от Серия А.

"Нещото, за което най-много им завиждам, е умението да приемат загубата", призна Бастони, цитиран от CalcioMercato. "В нашия спорт загубата се чувства като края на света. Но когато играеш толкова много, това се случва: не можеш винаги да си в пика на формата си. Винаги има нов шанс да покажеш своята стойност."

Бастони също така посочи откритостта на американските спортисти и по-спокойните отношения с феновете. "Те се изразяват свободно, без да бъдат нападани или съдени. В САЩ са много по-напред от нас. На мен това не ми тежи, трябва да живея с него, защото сам съм избрал този свят."


