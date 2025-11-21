Новини
Нападател на Челси счупи пръст при нелеп битов инцидент, пропуска ключови двубои

21 Ноември, 2025 14:29 737 0

Английският национал е претърпял фрактура на малкия пръст на левия си крак, след като се е спънал във врата през нощта в сряда

Нападател на Челси счупи пръст при нелеп битов инцидент, пропуска ключови двубои - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Челси Коул Палмър ще отсъства поне още една седмица, след като счупи пръст на крака си при нелеп битов инцидент. Английският национал е претърпял фрактура на малкия пръст на левия си крак, след като се е спънал във врата през нощта в сряда.

23-годишният Палмър трябваше да поднови тренировки с първия отбор тази седмица, след като два месеца лекуваше контузия в областта на слабините.

Вместо това, той ще остане извън игра малко по-дълго и ще пропусне следващите три ключови мача на "сините", а именно двубоите с Бърнли, Барселона и домакинството на Арсенал следващия уикенд.

"Със сигурност няма да е на разположение за събота, за Барселона и за Арсенал", потвърди мениджърът на Челси Енцо Мареска. "За съжаление, той претърпя инцидент у дома, при който си удари пръста на крака. Не е нещо сериозно, но няма да се върне през следващата седмица. Аз се будя много пъти през нощта – удрям си главата, краката, всичко – така че може да се случи."

Последната поява на Палмър беше при загубата на Челси с 1:2 от Манчестър Юнайтед на 20 септември. Оттогава "сините" са изиграли 11 мача във всички турнири, като имат осем победи и две загуби, и се намират на трето място във Висшата лига.


