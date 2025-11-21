Берое и Спартак Варна откриват второто завъртане в Първа лига

Берое и Спартак Варна откриват програмата на 16-ия кръг в efbet Лига, давайки старт официално и на второто завъртане в шампионата. Срещата на стадион "Берое" в Стара Загора започва в 17:45 ч. и ще бъде ръководена от Денислав Сталев. Мачът ще бъде предаван на живо по Диема спорт.

Преди срещата Берое се намира на 13-ата позиция с 14 точки. Заралии нямат победа от месец септември насам, записвайки шест поредни мача във всички турнири без победа. Старши треньорът Алехандро Сагерас няма да може да разчита на наказания нападател Йесид Валбуена, както и на контузените Стефан Гаврилов и Викторио Вълков. Дотук в домакинските си срещи Берое има баланс от 2 победи, 2 равенства и 2 загуби с голова разлика 7:7.

Спартак Варна пристига в Стара Загора като 10-и с 16 точки. "Соколите" записаха две поредни загуби в първенството и търсят връщане към по-добри резултати. Извън "Коритото" варненци имат едва една победа, дошла срещу Монтана (2:1), 4 равенства и 2 поражения, но пък измъкнаха точки от гостувания на отбори като Лудогорец и ЦСКА. Продължава кампанията за спасяване на клуба "Аз съм Спартак", като по-рано през месеца клубът обяви погасяването на текущите задължения към НАП.

В първия кръг от първенството, когато бе и предишната среща между двата тима, Спартак Варна и Берое не съумяха да си отбележат гол и завършиха при равенство 0:0 на стадион "Спартак" във Варна.

Стандартният билет е на цена 15 лева, VIP пропускът струва 50 лева. Те могат да бъдат закупени онлайн в мрежата на Ивентим, както и от касите на стадион "Берое" в деня на мача.