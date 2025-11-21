Пирин и Фратрия поделиха точките

В първия мач от 17-ия кръг на Втора лига, Пирин Благоевград и Фратрия Варна не успяха да си отбележат гол и завършиха при нулево равенство – резултат, който не зарадва нито един от двата тима. Варненци изпуснаха ценна възможност да се доближат до върха в класирането, докато „орлетата“ останаха с усещането, че са могли да вземат повече от срещата.

Двубоят на стадион „Христо Ботев“ премина под знака на тактическо надлъгване и здрава битка в средата на терена.

Още през първата част гостите от Фратрия бяха близо до откриване на резултата, когато Валентин Йосков разтресе напречната греда с мощен удар – момент, който наелектризира трибуните.

След почивката домакините от Пирин заиграха по-настъпателно и търсеха начин да пробият защитата на съперника. В 66-ата минута Запро Динев се озова на отлична позиция, но изстрелът му профуча покрай вратата, а малко по-късно Борис Иванов не успя да затрудни вратаря на Фратрия.

Сблъсъкът не мина и без спорни моменти – в началото на второто полувреме феновете на Пирин бурно протестираха заради остро влизане на Иван Брикнер срещу Лазар Стойчев, но реферът Стоян Арсов показа само жълт картон, въпреки настояванията за по-строго наказание.

В самия край на срещата Фратрия можеше да измъкне победата – след неубедителна намеса на Красимир Костов топката попадна на метър пред Мирослав Маринов, но опитният Николай Бодуров се намеси решително и предотврати сигурен гол.

Така, след последния съдийски сигнал, двата отбора трябваше да се задоволят с по една точка, а головете останаха само мираж.