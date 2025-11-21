Калояна Налбантова с летящ старт на бадминтон турнира в Глазгоу

Българската надежда в бадминтона Калояна Налбантова даде силна заявка за успех на престижния турнир „International Challenge“ в шотландския град Глазгоу. Само на 19 години, талантливата състезателка, която заема пета позиция в основната схема, демонстрира впечатляваща форма и безапелационно се наложи над местната фаворитка Рейчъл Сугдън.

В първия си двубой Налбантова не остави никакви шансове на съперничката си, като я победи с категоричните 21:9, 21:14. Срещата приключи само за 29 минути, а българката контролираше играта от първата до последната точка, показвайки завидна техника и хладнокръвие на корта.

По-късно днес Калояна ще се изправи срещу канадката Клое Хоан в следващия кръг на надпреварата.

Възпитаничката на треньора Стилиян Макарски е единствената представителка на България в турнира, което прави успехите ѝ още по-значими за родния бадминтон.