Черно море без Живко Атанасов срещу Локомотив София

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за домакинството на Локомотив София от 16-ия кръг на efbet Лига. От нея заради контузия отпадна бранителят Живко Атанасов, като неговото място след възстановена травма зае Берк Бейхан. Аут са още Цветомир Панов и Димитър Тонев.

Двубоят между „моряците“ и столичните железничари е в събота, 22 ноември от 14:30 часа на стадион „Тича“ във Варна.

Групата: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреас Калкан, Жоао Педро, Фелипе Кардосо, Николай Златев, Уеслен Жуниор, Георги Лазаров, Селсо Сидни, Густаво Франса.