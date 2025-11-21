Новини
Спорт »
Бг футбол »
Черно море без Живко Атанасов срещу Локомотив София

Черно море без Живко Атанасов срещу Локомотив София

21 Ноември, 2025 21:41 666 1

  • черно море-
  • илиан илиев-
  • локомотив софия-
  • efbet лига-
  • живко атанасов-
  • първа лига

Илиан Илиев определи групата за мача

Черно море без Живко Атанасов срещу Локомотив София - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за домакинството на Локомотив София от 16-ия кръг на efbet Лига. От нея заради контузия отпадна бранителят Живко Атанасов, като неговото място след възстановена травма зае Берк Бейхан. Аут са още Цветомир Панов и Димитър Тонев.

Двубоят между „моряците“ и столичните железничари е в събота, 22 ноември от 14:30 часа на стадион „Тича“ във Варна.

Групата: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреас Калкан, Жоао Педро, Фелипе Кардосо, Николай Златев, Уеслен Жуниор, Георги Лазаров, Селсо Сидни, Густаво Франса.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да да

    0 0 Отговор
    1-1 !

    01:25 22.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ