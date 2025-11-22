Карлос Насар коментира решението на Стефан Ботев и Българската федерация по вдигане на тежести

Една от най-ярките фигури в световния и родния спорт, Карлос Насар, сподели своето мнение относно последните развития във вдигането на тежести у нас. Младият шампион коментира публично ситуацията около преговорите си с Българската федерация по вдигане на тежести и нейния президент Стефан Ботев.
В интервю за „Блиц“, Насар заяви: "Доволен съм, но все още не сме разговаряли с него. Предстои да видим дали това ще се осъществи".
"Дори и да не изпълни всички мои искания, аз правя всичко възможно да остана тук (в България). Искам Федерацията да не ми пречи, а да ми помага, както го прави Министерство на спорта и смятам, че има начин да стигнем до споразумение. Моето желание е да остана", заяви Насар.
Този коментар идва след като Стефан Ботев обяви, че федерацията е готова да удовлетвори всички финансови изисквания на Карлос Насар, за да го задържи в националния отбор.
1 Мим
17:54 22.11.2025
3 Опааа
18:33 22.11.2025
4 ?????
Карлос Насар си знае цената, но не се продаде на арабите.
И е по-българин от доста уж чистокръвни българи.
18:57 22.11.2025
5 Само не разбрахме
До коментар #1 от "Мим":с какво изнудва България? На майка България вече е донесъл няколко медала и още остане завинаги в историята на България. Човекът иска нормално заплащане за големия труд, който полога и, който носи блясък и слава на държавата ни. Не може едни калпави футболисти чалгари - нищоправещи, да получават повече пари от него.
20:06 22.11.2025
6 Пилотът Гошу
До коментар #1 от "Мим":И как точно я изнудва? Сам си покрива разноските, печели титли, медали, а клатикурците във федерацията се хвалят... Приписват си заслуги, въртят политически игрички като простотиите с прасето и тн... Федерацията е пълна с лизачи и нагаждачи, освен да пречат на спортистите и да пълнят джобовете си, друго не вършат...
Наум Сюлейманов избяга на секундата, когато му дадоха пари от вън, въпреки че дължеше всичко на българската школа и Иван Абаджиев. Карлос пък прави точно обратното - стои тук въпреки всичко, за да го лаят някакви като теб накрая...
20:35 22.11.2025
