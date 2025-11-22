Новини
Карлос Насар коментира решението на Стефан Ботев и Българската федерация по вдигане на тежести

22 Ноември, 2025 17:30 2 872 7

По-рано от федерацията заявиха, че са готови да удовлетворят всички финансови изисквания на щангиста

Карлос Насар коментира решението на Стефан Ботев и Българската федерация по вдигане на тежести - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Една от най-ярките фигури в световния и родния спорт, Карлос Насар, сподели своето мнение относно последните развития във вдигането на тежести у нас. Младият шампион коментира публично ситуацията около преговорите си с Българската федерация по вдигане на тежести и нейния президент Стефан Ботев.

В интервю за „Блиц“, Насар заяви: "Доволен съм, но все още не сме разговаряли с него. Предстои да видим дали това ще се осъществи".

"Дори и да не изпълни всички мои искания, аз правя всичко възможно да остана тук (в България). Искам Федерацията да не ми пречи, а да ми помага, както го прави Министерство на спорта и смятам, че има начин да стигнем до споразумение. Моето желание е да остана", заяви Насар.

Този коментар идва след като Стефан Ботев обяви, че федерацията е готова да удовлетвори всички финансови изисквания на Карлос Насар, за да го задържи в националния отбор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мим

    13 11 Отговор
    Абе налягай си парцалите къде ще вървиш по чужди арабски държави.Но лошото е,че все намекваш за това.Нещо,като изнуда за България е.....

    Коментиран от #5, #6

    17:54 22.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Опааа

    4 11 Отговор
    Тоя На сран защо изнудва така нагло???

    18:33 22.11.2025

  • 4 ?????

    10 1 Отговор
    Евалла.
    Карлос Насар си знае цената, но не се продаде на арабите.
    И е по-българин от доста уж чистокръвни българи.

    18:57 22.11.2025

  • 5 Само не разбрахме

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мим":

    с какво изнудва България? На майка България вече е донесъл няколко медала и още остане завинаги в историята на България. Човекът иска нормално заплащане за големия труд, който полога и, който носи блясък и слава на държавата ни. Не може едни калпави футболисти чалгари - нищоправещи, да получават повече пари от него.

    20:06 22.11.2025

  • 6 Пилотът Гошу

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мим":

    И как точно я изнудва? Сам си покрива разноските, печели титли, медали, а клатикурците във федерацията се хвалят... Приписват си заслуги, въртят политически игрички като простотиите с прасето и тн... Федерацията е пълна с лизачи и нагаждачи, освен да пречат на спортистите и да пълнят джобовете си, друго не вършат...
    Наум Сюлейманов избяга на секундата, когато му дадоха пари от вън, въпреки че дължеше всичко на българската школа и Иван Абаджиев. Карлос пък прави точно обратното - стои тук въпреки всичко, за да го лаят някакви като теб накрая...

    20:35 22.11.2025

  • 7 Тия от

    3 0 Отговор
    федерацията са калинки!

    22:33 22.11.2025

