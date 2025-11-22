Карлос Насар коментира решението на Стефан Ботев и Българската федерация по вдигане на тежести

Една от най-ярките фигури в световния и родния спорт, Карлос Насар, сподели своето мнение относно последните развития във вдигането на тежести у нас. Младият шампион коментира публично ситуацията около преговорите си с Българската федерация по вдигане на тежести и нейния президент Стефан Ботев.

В интервю за „Блиц“, Насар заяви: "Доволен съм, но все още не сме разговаряли с него. Предстои да видим дали това ще се осъществи".

"Дори и да не изпълни всички мои искания, аз правя всичко възможно да остана тук (в България). Искам Федерацията да не ми пречи, а да ми помага, както го прави Министерство на спорта и смятам, че има начин да стигнем до споразумение. Моето желание е да остана", заяви Насар.

Този коментар идва след като Стефан Ботев обяви, че федерацията е готова да удовлетвори всички финансови изисквания на Карлос Насар, за да го задържи в националния отбор.