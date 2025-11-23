Лоренцо Инсиние на прага на завръщане в европейския футбол

Емблематичният капитан и дългогодишен лидер на Наполи - Лоренцо Инсиние, е на път да се завърне на Стария континент, след като официално се раздели с канадския Торонто през лятото. Италианският национал, който навърши 34 години, в момента е свободен агент и усилено поддържа спортната си форма, докато очаква ново предизвикателство.

След три сезона в Мейджър Лийг Сокър, където остави ярка следа, Инсиние е решен да възроди кариерата си в Европа. По информация на реномирания журналист Флориан Плетенберг, техничният нападател е отворен към различни възможности – макар да предпочита завръщане в Серия А, той не изключва и трансфер в други водещи първенства, включително Бундеслигата.

Интересът към Инсиние не закъсня – няколко клуба от Италия и Германия вече са отправили запитвания за условията по евентуален договор.

Любопитен детайл е, че звездата е готов да направи сериозен компромис със заплатата си, само и само да облече отново екипа на европейски тим и да се докаже на голямата сцена.

С внушителните 434 мача за Наполи и безброй паметни голове, Инсиние остава един от най-обичаните футболисти на южняшкия гранд.