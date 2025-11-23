Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лоренцо Инсиние на прага на завръщане в европейския футбол

Лоренцо Инсиние на прага на завръщане в европейския футбол

23 Ноември, 2025 08:54 491 0

  • наполи -
  • лоренцо инсиние-
  • стария континент-
  • торонто -
  • национал-
  • европа-
  • италия-
  • футбол

Футболистът има 434 мача за Наполи

Лоренцо Инсиние на прага на завръщане в европейския футбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Емблематичният капитан и дългогодишен лидер на Наполи - Лоренцо Инсиние, е на път да се завърне на Стария континент, след като официално се раздели с канадския Торонто през лятото. Италианският национал, който навърши 34 години, в момента е свободен агент и усилено поддържа спортната си форма, докато очаква ново предизвикателство.

След три сезона в Мейджър Лийг Сокър, където остави ярка следа, Инсиние е решен да възроди кариерата си в Европа. По информация на реномирания журналист Флориан Плетенберг, техничният нападател е отворен към различни възможности – макар да предпочита завръщане в Серия А, той не изключва и трансфер в други водещи първенства, включително Бундеслигата.

Интересът към Инсиние не закъсня – няколко клуба от Италия и Германия вече са отправили запитвания за условията по евентуален договор.

Любопитен детайл е, че звездата е готов да направи сериозен компромис със заплатата си, само и само да облече отново екипа на европейски тим и да се докаже на голямата сцена.

С внушителните 434 мача за Наполи и безброй паметни голове, Инсиние остава един от най-обичаните футболисти на южняшкия гранд.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ