Лудогорец с три точки от визитата на Септември София

Лудогорец взе първа победа след треньорската рокада и пристигането на Пер-Матиас Хьогмо в клуба. "Орлите" спечелиха с 2:0 при гостуването на Септември в София, което се оказа и първа победа за първенство от 28 септември тази година. За първи път на резервната скамейка на Септември пък застана Славко Матич. Лудогорец вкара по един гол през двете полувремена, когато се разписаха Диниш Алмейда и Ивайло Чочев. Мачът ще се запомни и с интересна ситуация, при която Хенрик Бонман хвана топката, която бе преминала голлинията, но се оказа, че в хода на атаката на Септември има игра с ръка.

Срещата започна с ранен шанс за Септември. След корнер, изпълнен от Галин Иванов, топката се отклони в левия страничен стълб на вратата, пазена от Хендрик Бонман, и излезе в аут.

Малко след това Лудогорец организира бърза контраатака. Петър Станич напредна по десния фланг и центрира в наказателното поле, където домакинската защита не реагира достатъчно прецизно. Ив Ерик Биле стреля от изгодна позиция, но топката срещна напречната греда и тупна пред голлинията, без да премине в мрежата.

Гостите откриха резултата в 25-ата минута. След изпълнение на корнер от Стaнич, Янко Георгиев не успя да се намеси, топката падна пред голлинията и след лек рикошет достигна до Диниш Алмейда, който отблизо отбеляза за 0:1.

В 28-ата минута Бърнард Текпетей стреля от дъгата, но Георгиев улови без затруднения. Две минути по-късно Николас Фонтен тества Бонман с удар от границата на наказателното поле, който вратарят спаси.

В 43-ата минута домакините имаха претенции за дузпа, но след центриране топката изглежда попадна в областта на гърдите на Сон и играта продължи.

Септември създаде добра възможност в 51-ата минута, когато след фал на Галин Иванов, Николас Фонтен отправи удар от близка дистанция, но Бонман се намеси и изби в корнер.

Малко след това Йоан Бауренски получи контузия. След медицинска помощ опита да продължи, но бе заменен в 55-ата минута от Кубрат Йонашчъ.

В 56-ата минута Галин Иванов нанесе опасен удар от дистанция, който Бонман отклони в корнер. В следващата атака топката стигна до Бертран Фурие след пробив на Иванов, но в ситуация сам срещу вратаря нападателят не успя да реализира.

В 61-ата минута възникна спорен момент. След центриране на Стоян Стоичков и удар на Мартин Христов топката премина голлинията, преди Бонман да я улови. Играта бе спряна и ситуацията бе разгледана с ВАР. Повторенията показаха, че преди това Христов играе с ръка, поради което попадението не бе зачетено.

Лудогорец вкара втори гол в 67-ата минута. Кайо Видал премина през десния фланг и центрира, като топката достигна до Ивайло Чочев след пропуск в намесата на Робин Шутен. Халфът стреля от близка дистанция и удвои резултата – 0:2.

В 71-ата минута на мястото на Ив Ерик Биле в игра се появи Квадво Дуа, записвайки първите си минути през настоящия сезон.

Септември пропусна да върне интригата в мача в 85-ата минута. Али Аруна проби и стреля, но Бонман се справи. Лудогорец пропусна да вкара трети гол в 87-ата минута. Ивайло Чочев се забави с нанасянето на удар и реши да подаде към Кайо Видал, който стреля, но в аут.

В 88-ата минута завърналия се в игра Квадво Дуа вкара топката в мрежата на Септември, но бе маркирана засада.

СЕПТЕМВРИ - ЛУДОГОРЕЦ 0:2

0:1 Диниш Алмейда 25', 0:2 Ивайло Чочев 67'

СЕПТЕМВРИ: 21. Янко Георгиев - 23. Робин Шутен, 4. Мартин Христов, 26. Валентин Озорнвафор, 27. Георги Върбанов (78' - 25. Али Аруна) - 6. Виктор Очаи (46' - 7. Мой Пара), 5. Йоан Бауренски (55' - 13. Кубрат Йонашчъ) – 28. Стоян Стоичков (89` - 18. Марсел Бибишков), 33. Галин Иванов (К) (78' - 10. Клери Сербер), 17. Николас Фонтен - 9. Бертран Фурие

Треньор: Славко Матич

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Хендрик Бонман – 17. Сон, 55. Идан Нахмиас, 4. Диниш Алмейда, 3. Антон Недялков – 30. Педро Нареси (63' - 23. Дерой Дуарте), 18. Ивайло Чочев – 37. Бърнард Текпетей (63' - 20. Агибу Камара), 14. Петър Станич (89` - 26. Филип Калоч), 11. Кайо Видал – 29. Ив Ерик Биле (71' - 9. Квадво Дуа)

Треньор: Пер-Матиас Хьогмо