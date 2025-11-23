Левски мина лесно през Монтана

Левски взе категорична победа при гостуването на Монтана с 5:1. "Сините" бяха пълни господари на терена и само за 25 минути вкараха 3 гола, а до почивката добавиха още един. Евертон Бала отбеляза първите две попадения, а след него се разписаха Майкон и Никола Серафимов. В началото на второто полувреме Монтана върна един гол чрез Борис Димитров, но Мустафа Сангаре оформи крайното 5:1 от дузпа.

Левски започна срещата активно и още в четвъртата минута стигна до първа голова възможност. След центриране на Акрам Бурас в наказателното поле, Евертон Бала свали топката с глава към включилия се от втора позиция Мазир Сула, но ударът на халфа беше слаб и попадна право в ръцете на Васил Симеонов.

Левски поведе в 11-ата минута, когато Евертон Бала изпълни пряк свободен удар непосредствено пред наказателното поле на Монтана и с мощен удар вкара топката в долния ляв ъгъл. Попадението бе пето за нападателя през сезона - 0:1

Гостите отбелязаха втори гол в 17-ата минута. Мазир Сула подаде зад защитната линия на Монтана, а след неуспешна намеса с глава на Мартин Михайлов топката достигна до Евертон Бала, който с прецизен удар реализира за 0:2.

Третото попадение за Левски дойде в 25-ата минута. След корнер на Бала и изчистване с глава от Борис Димитров, топката попадна в Майкон. Левият защитник преодоля Томас Азеведо и отправи добре насочен удар от границата на наказателното поле, изпращайки топката в десния долен ъгъл на Симеонов.

В 45-ата минута Левски отбеляза четвърти гол. Мазир Сула изпълни пряк свободен удар, който срещна напречната греда, а при добавката Никола Серафимов прати топката в опразнената врата за 0:4.

Монтана успя да намали резултата в 48-ата минута. След дълъг пас зад защитата Борис Димитров надбяга Кристиан Макун и стреля от малък ъгъл. Светослав Вуцов отрази първия удар, но при добавката Димитров бе точен.

В 58-ата минута реферът Любослав Любомиров отсъди дузпа за Левски за нарушение на Мартин Михайлов срещу Мустафа Сангаре. Ситуацията се разви след грешка на Ариан Джа, който подари топката на Сангаре. Нападателят навлезе в наказателното поле и бе спънат, което доведе до наказателен удар. Мустафа Сангаре реализира дузпата в 61-ата минута, стреляйки под плонжа на Симеонов. Това бе осмото попадение на малийския национал през сезона.

В 71-ата минута Монтана бе близо до куриозен автогол. При опит да изчисти центриране от корнер, Ариан Мършуля изпрати топката в гърба на Филип Ежике. След рикошет тя се отклони опасно, удари гредата и едва тогава Васил Симеонов успя да улови.

МОНТАНА - ЛЕВСКИ 1:5

0:1 Евертон Бала 11`, 0:2 Евертон Бала 17', 0:3 Майкон 25', 0:4 Никола Серафимов 45', 1:4 Борис Димитров 48', 1:5 Мустафа Сангаре 61'-дузпа

МОНТАНА: 30. Васил Симеонов (К), 23. Антон Тунгаров (75' - 21. Илиас Илиадис), 20. Ариан Джа, 18. Костадин Илиев (68' - 4. Никола Борисов), 5. Мартин Михайлов, 15. Кристофър Ачемпонг, 25. Соломон Джеймс, 27. Томас Азеведо, 7. Борис Димитров (75' - 24. Калоян Стрински), 9. Филип Ежике (81` - 19. Владислав Цеков), 17. Иван Коконов (68' - 8. Петър Атанасов)

Старши треньор: Анатоли Нанков

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон (62' - 7. Фабио Лима), 4. Кристиан Макун, 12. Мустафа Сангаре (77' - 77. Борислав Рупанов), 17. Евертон Бала (77' - 37. Рилдо Фильо), 21. Алдаир (62' - 71. Оливер Камдем), 22. Мазир Сула (90` - 23. Патрик Мислович), 31. Никола Серафимов, 47. Акрам Бурас, 50. Кристиан Димитров, 70. Георги Костадинов (К)

Старши треньор: Хулио Веласкес