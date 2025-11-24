Бивш защитник на Левски каза кой има най-важна роля за израстването на отбора

Йордан Милиев, който е шампион с Левски за 2009 година, говори за шампионските амбиции на „сините“ този сезон. Бившият защитник е категоричен, че Даниел Боримиров е в основата на израстването на отбора.

„Въпреки загубата от ЦСКА, не вярвам настроението в отбора да падне. Левски е фаворит за титлата тази година, защото Лудогорец, а и другите преследвачи не са на нивото на столичани. Не знам дали играчите осъзнават вече, че имат страхотна възможност да спрат една хегемония, която прави впечатление в цяла Европа, а именно тази на разградчани.

Веласкес показва чудесни качества като треньор, доста българи успя да наложи. Кристиан Димитров ми е приятел и мисля, че в момента е най-класният централен защитник в първенството. Пожелавам му златен медал през май. Бих изтъкнал ролята и на Дарко Тасевски и Божидар Митрев, които със сигурност помагат много на испанеца.

За мен обаче най-голяма роля за израстването има Даниел Боримиров. Той е човек с характер, който не се притеснява да взима важни и тежки решения. Да не забравяме, че той бе спортен директор при последната титла на Левски“, заяви пред „Мач Телеграф“ Милиев.