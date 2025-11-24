Новини
Спорт »
Бг футбол »
Бивш защитник на Левски каза кой има най-важна роля за израстването на отбора

Бивш защитник на Левски каза кой има най-важна роля за израстването на отбора

24 Ноември, 2025 10:59 926 3

  • йордан милиев-
  • левски-
  • футбол

Въпреки загубата от ЦСКА, не вярвам настроението в отбора да падне

Бивш защитник на Левски каза кой има най-важна роля за израстването на отбора - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Йордан Милиев, който е шампион с Левски за 2009 година, говори за шампионските амбиции на „сините“ този сезон. Бившият защитник е категоричен, че Даниел Боримиров е в основата на израстването на отбора.

„Въпреки загубата от ЦСКА, не вярвам настроението в отбора да падне. Левски е фаворит за титлата тази година, защото Лудогорец, а и другите преследвачи не са на нивото на столичани. Не знам дали играчите осъзнават вече, че имат страхотна възможност да спрат една хегемония, която прави впечатление в цяла Европа, а именно тази на разградчани.

Веласкес показва чудесни качества като треньор, доста българи успя да наложи. Кристиан Димитров ми е приятел и мисля, че в момента е най-класният централен защитник в първенството. Пожелавам му златен медал през май. Бих изтъкнал ролята и на Дарко Тасевски и Божидар Митрев, които със сигурност помагат много на испанеца.

За мен обаче най-голяма роля за израстването има Даниел Боримиров. Той е човек с характер, който не се притеснява да взима важни и тежки решения. Да не забравяме, че той бе спортен директор при последната титла на Левски“, заяви пред „Мач Телеграф“ Милиев.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    4 1 Отговор
    Но по голяма е заслугата на Наско Сираков! Без него ЛЕВСКИ нямаше де това, което е. Наско Сираков не веднъж се е доказал като ръководител!

    11:09 24.11.2025

  • 2 Е браво!

    2 1 Отговор
    Той пак като е говорел е супер, повечето и азбуката не знаят

    11:25 24.11.2025

  • 3 Коментиращ

    0 2 Отговор
    Кой разреши на частните спортни клубове да носят имената/псевдонимите на националните герои на България???
    Нормално ли е българи да хулят Левски и Ботев???

    Необходима е моментална смяна на имената на въпросните спортни клубове, които с текущите си имена петнят паметта на националните ни герои!!!

    Друг е въпросът какъв принос имат тези спортни клубове за България???
    Кога последно се класираха за ШЛ и достигнаха поне до четвърт финали?!
    И защо тия ритнитопковци имат толкова високи заплати, а за младите лекари пари няма???
    Пък и нормално ли е футболът да бъде арена на сблъсъци между агитките (от скука)?!
    Когато България загива (буквално) разни агиткаджии се мелят, щото отборът им "имал нужда от подкрепа"?!

    Крайно време е бг футболът (пък и всички спортове) да влязат в правия път!!!

    12:31 24.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ