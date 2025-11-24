Бивш защитник на Левски каза кой има най-важна роля за израстването на отбора

Йордан Милиев, който е шампион с Левски за 2009 година, говори за шампионските амбиции на „сините“ този сезон. Бившият защитник е категоричен, че Даниел Боримиров е в основата на израстването на отбора.
„Въпреки загубата от ЦСКА, не вярвам настроението в отбора да падне. Левски е фаворит за титлата тази година, защото Лудогорец, а и другите преследвачи не са на нивото на столичани. Не знам дали играчите осъзнават вече, че имат страхотна възможност да спрат една хегемония, която прави впечатление в цяла Европа, а именно тази на разградчани.
Веласкес показва чудесни качества като треньор, доста българи успя да наложи. Кристиан Димитров ми е приятел и мисля, че в момента е най-класният централен защитник в първенството. Пожелавам му златен медал през май. Бих изтъкнал ролята и на Дарко Тасевски и Божидар Митрев, които със сигурност помагат много на испанеца.
За мен обаче най-голяма роля за израстването има Даниел Боримиров. Той е човек с характер, който не се притеснява да взима важни и тежки решения. Да не забравяме, че той бе спортен директор при последната титла на Левски“, заяви пред „Мач Телеграф“ Милиев.
1 Левски 1914
11:09 24.11.2025
2 Е браво!
11:25 24.11.2025
3 Коментиращ
Нормално ли е българи да хулят Левски и Ботев???
Необходима е моментална смяна на имената на въпросните спортни клубове, които с текущите си имена петнят паметта на националните ни герои!!!
Друг е въпросът какъв принос имат тези спортни клубове за България???
Кога последно се класираха за ШЛ и достигнаха поне до четвърт финали?!
И защо тия ритнитопковци имат толкова високи заплати, а за младите лекари пари няма???
Пък и нормално ли е футболът да бъде арена на сблъсъци между агитките (от скука)?!
Когато България загива (буквално) разни агиткаджии се мелят, щото отборът им "имал нужда от подкрепа"?!
Крайно време е бг футболът (пък и всички спортове) да влязат в правия път!!!
12:31 24.11.2025