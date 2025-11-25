Новини
Спорт
Бойни спортове
Уилиам Чолов е на 1/4-финалите на Европейското по бокс

25 Ноември, 2025 23:31

  уилиам чолов
  бокс
  спорт
  европейско първенство

Чолов се поздрави с успех с 3:2 съдийски гласа

Уилиам Чолов е на 1/4-финалите на Европейското по бокс - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Уилиам Чолов записа трудна победа на Европейското първенство по бокс за мъже в Будапеща. В категория до 80 килограма националът на България се пребори за място на четвъртфиналите в унгарската столица. Той показа характер и воля, за да преодолее коравия представител на Гърция Михаил Цамалидис.

Чолов се поздрави с успех с 3:2 съдийски гласа. Двамата си размениха надмощие в първите рундове, като българинът започна добре срещата, но съперникът му изравни играта. Всичко се реши в третия рунд, който обаче Чолов спечели убедително във всички съдийски карти.

За място на полуфиналите и минимум бронз Уилиам Чолов ще срещне Халил Мохамед (Турция). Двубоят ще се играе в сряда.


