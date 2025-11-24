Новини
Ботев Пловдив и Славия слагат точка на 16-ия кръг в Първа лига

24 Ноември, 2025 15:17 839 4

Мачът е от 17:30 часа

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Враца посреща Славия в среща от 16-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Христо Ботев“ е днес от 17:30 часа. Главен съдия е Валентин Железов, а срещата може да наблюдавате в ефира на телевизия Диема спорт.

Домакините влизат в мача от седмото място в класирането с актив от 21 точки. Славия заема десета позиция и има 18 пункта. Врачани се намира в добра серия – четири поредни мача без поражение във всички турнири, като три от тях завършиха с победа. Съставът на Славия също е в отлична форма, след като е без загуба в последните осем срещи и спечели последните три.

В Ботев Враца няма да бъде на разположение контузеният Мартин Ачков, но пък почти сигурно в групата за първи път ще попадне Кристиян Малинов. За Славия двубоя пропускат Илиян Стефанов, Денислав Александров, Диего Фераресо и Георги Шопов, докато Жордан Варела се завръща в групата.

Историята на двубоите между двата отбора включва 26 победи за Ботев, 14 равенства и 34 успеха за Славия при голова разлика 101:115. На собствен терен врачани имат значително по-добър баланс – 22 победи, 7 равенства и 9 поражения. В първата среща между двата тима през настоящия сезон двубоят завърши 2:2, след като Ботев поведе с два гола, но допусна изравняване. Тогава двата състава завършиха и с по един червен картон. В началото на октомври двата тима изиграха контролна среща, която завърши без победител 3:3.

Билети за мача се продават на касите на стадион "Христо Ботев" във Враца. Те са с цена 15 лева за Сектор А и 10 лева за останалите сектори.


  • 1 Фра Диа

    11 0 Отговор
    Заглавието колеги" Заглавието!

    15:41 24.11.2025

  • 2 Умирам от смях

    12 0 Отговор
    Факти, ся последно Ботев Враца или Ботев Пловдив?

    15:49 24.11.2025

  • 3 За мисирките от Ф.

    4 0 Отговор
    само Фарса/Лъзърпул/цска—София имат значение. Ако беше отборчето от Пловдив, трябваше да го изпишат Боталик…

    16:53 24.11.2025

  • 4 Тц, тц, тц!

    0 0 Отговор
    Ачо френа олиго, не прави разлика между Пловдив и Враца! Къде ги намират такива тъпаци?☹️

    18:03 24.11.2025

