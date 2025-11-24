Новини
Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите в Мая - Португалия

24 Ноември, 2025 16:02 519 0

Българинът отстрани германеца Луис Веселс

Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите в Мая - Португалия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 100" в Мая (Португалия) с награден фонд 145 250 евро.

Донски победи №12 в схемата на пресявките Луис Веселс (Германия) със 7:6(4), 6:0 за 70 минути на корта.

Българинът поведе с 4:1, но Веселс успя да изравни 5:5 и се стигна до тайбрек. В него Донски изоставаше с 3:4, но спечели четири поредни разигравания за 7:4, след което взе и следващите шест поредни гейма, за да стигне до успеха.

В спор за място в основната схема той ще играе срещу №5 Андрей Мартин (Словакия).


Донски е заявен и в надпреварата на двойки. Националът и Тиаго Перейра (Португалия) ще започнат с мач срещу Давид Поляк (Чехия) и Давид Вега Ернандес (Испания).


Още един българин ще стартира в турнира. Адриан Андреев ще започне от основната схема на сингъл и в първия кръг ще срещне Пол Мартин Тифон (Испания).


