Коке – сърцето на Атлетико Мадрид с исторически рекорд от 700 мача

24 Ноември, 2025 17:06 684 0

Легендите не се раждат – те се изграждат с труд, сърце и безкрайна любов

Коке – сърцето на Атлетико Мадрид с исторически рекорд от 700 мача - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В испанската столица се роди нова страница в историята на футбола – Хорхе Ресуресион, по-известен като Коке, отбеляза впечатляващия си 700-ти двубой с екипа на Атлетико Мадрид. Това се случи по време на сблъсъка с Хетафе, където капитанът на „дюшекчиите“ за пореден път доказа, че е не просто играч, а истинска емблема на клуба.

Още от малък, когато през 2000 година прекрачи прага на академията на Атлетико като осемгодишен хлапак, Коке демонстрираше страст и отдаденост, които го изведоха до дебюта му в първия отбор на 19 септември 2009 г. срещу Барселона.

Днес, вече 33-годишен и в своя седемнадесети сезон, той продължава да вдъхновява феновете и съотборниците си с неизчерпаема енергия и лидерство. Коке не просто оглавява класацията за най-много изиграни мачове в историята на Атлетико Мадрид, изпреварвайки легендата Аделардо Родригес (553 срещи), но и се нарежда на второ място по брой сезони като капитан – цели седем, откакто футболът в Испания стана професионален през 1926 г. Единствено Енрике Коляр, който носи лентата десет години между 1959 и 1969 г., остава пред него по този показател.

Трофейната витрина на Коке също е впечатляваща – две титли от Ла Лига, Купа на краля, две отличия от Лига Европа, две Суперкупи на Европа и една Суперкупа на Испания. С тези успехи той дели второто място по брой спечелени трофеи в историята на клуба заедно с Диего Годин, като само две отличия го делят от върха, заеман от Аделардо.

Истински символ на вярност, постоянство и класа, Коке продължава да пише златни страници в червено-бялата история на Атлетико Мадрид, вдъхновявайки новите поколения и доказвайки, че легендите не се раждат – те се изграждат с труд, сърце и безкрайна любов към клуба.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
