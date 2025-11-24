Барселона и Байерн в надпревара за подписа на бразилския талант Жоао Виктор Соуса

Барселона и Байерн Мюнхен влязоха в ожесточена битка за подписа на изгряващата звезда на Сантос – Жоао Виктор Соуса. Според авторитетното бразилско издание Diario do Peixe, 19-годишният полузащитник е попаднал в полезрението на двата футболни колоса, които са готови да се надпреварват за неговите услуги.

Младият бразилец впечатли с изключителните си изяви през настоящия сезон, като демонстрира зрялост и техника, които рядко се срещат на тази възраст. Не е изненада, че интересът към него расте лавинообразно, а трансферът му в Европа изглежда все по-вероятен през 2026 година.

Каталунският гранд Барселона вече подготвя оферта в размер на 12 до 15 милиона евро, с която се надява да изпревари конкуренцията и да осигури подписа на Соуса.

В същото време, германският шампион Байерн Мюнхен също следи отблизо ситуацията и обмисля собствено предложение за младия талант.

Все още не е ясно каква сума ще убеди ръководството на Сантос да се раздели с един от най-обещаващите си играчи.