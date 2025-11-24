Новини
Борислав Михайлов се стабилизира - контактен е

24 Ноември, 2025 18:14 3 463 43

Борислав Михайлов се стабилизира - контактен е - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Борислав Михайлов, дългогодишният ръководител на Българския футболен съюз, бе хоспитализиран по спешност, но състоянието му вече е стабилно. По последни данни, разпространени от източници, близки до семейството, Михайлов е в съзнание, комуникативен и реагира адекватно на медицинските грижи.

Новината за внезапното му приемане в лечебно заведение предизвика вълна от притеснение сред спортната общественост и феновете на футбола у нас. Въпреки първоначалните тревожни сигнали, лекарите уверяват, че здравословното му състояние се подобрява и няма непосредствена опасност за живота му.

Припомняме, че Борислав Михайлов е една от най-емблематичните фигури в българския спорт, оставил траен отпечатък както на терена, така и в управлението на футбола. Към момента близките му молят за дискретност и спокойствие, докато той се възстановява под грижите на специалистите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Любопитен

    48 4 Отговор
    Преслава дойде ли да го види? Целувай ме до синьо, като на финал.

    18:15 24.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дайте му

    50 2 Отговор
    Една бира на човеса, ще живне

    18:19 24.11.2025

  • 4 ШЕФА

    60 2 Отговор
    Да пиеш и да ядеш на аванта 20г. до това води !!!

    18:20 24.11.2025

  • 5 Скоро

    25 0 Отговор
    Тоя ще пояса от пиене.

    18:23 24.11.2025

  • 6 Варна

    60 2 Отговор
    Перуката откакто покойният Батето го направи Шеф на БФС не си е бръкнал нито един път в джоба да плати каквото и да е .Само лапане,пиене,рушвети,тото и накрая се нас... Простотията и алчността вървят ръка за ръка.

    Коментиран от #9

    18:24 24.11.2025

  • 7 Сега последно

    47 4 Отговор
    Доказаха ли, че е инсулт или? За да получи инсулт се изисква макар и минимално, някакво наличие на мозък.
    Ако докторите са открили наличие на такъв е изненадващо.

    18:26 24.11.2025

  • 8 Верно ли?

    43 2 Отговор
    "Новината за внезапното му приемане в лечебно заведение предизвика вълна от притеснение сред спортната общественост и феновете на футбола у нас." Щото аз нееам притеснения за тоя дето разсипа българския футбол. .

    Коментиран от #14

    18:28 24.11.2025

  • 9 Олимпийски надежди

    28 0 Отговор

    До коментар #6 от "Варна":

    Бате, тези момчета имат физика, на ткраката им разчиташе България. За да ръководиш един спорт е нужна глава. Всички знаем как "треньора" идваше и оправяше оценки, отсъствия и поведение. Грешката е че държавата помисли че с крака може да се управлява футбол. Единствените от онова поколение които знаят да пишат са търновлиите +Златко Янков и Любчо Супата, другите са за втори клас. Никой от тях не е в БФС-то.

    18:31 24.11.2025

  • 10 То е ясно

    28 0 Отговор
    Препил е на рождения ден на жена му.

    18:33 24.11.2025

  • 11 Мда, пукницата

    26 2 Отговор
    не прощава, даже да е спрял да пие за момента, вредата не се отменя от стотици литри изльокана скоросмъртница.

    Коментиран от #22

    18:34 24.11.2025

  • 12 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    42 3 Отговор
    С хора които са преяли в буквален и преносен смисъл и харчат с лека ръка 100 000 лева за да се напиват и играят кючеци, та били те и известни и добри спортисти, не ме занимавайте и да ги съжалявам. Има маса народ които е гладен, по приюти за бездомници или директно на улицата измирайки ежедневно. Получил си е заслуженото колкото и брутално да звучи. И ако обичате, не пишете глупости, няма вариант при които да получиш инсулт и да си стабилизиран и добре в рамките на няколко часа. Не знаете какви глупости дрънкате. Ако е така, то това не е инсулт. Един от основните принципи на Бенджамин Франклин е бил "Не преяждай" - това е както в буквален, така и в преносен смисъл.

    Коментиран от #20, #23

    18:36 24.11.2025

  • 13 Хахо

    23 2 Отговор
    Абе да е жив и здрав, но дългогодишното поркане беше ясно, че ще се отрази все някога. Ще трябва да спира пиячката, то и без това сега не е на аванта уискито му,

    18:42 24.11.2025

  • 14 Пръцко

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "Верно ли?":

    "Новината за внезапното му приемане в лечебно заведение предизвика вълна от притеснение сред спортната общественост и феновете на футбола у нас." Щото аз нееам притеснения за тоя дето разсипа българския футбол..." - Аз пък тъй са притесних, че въпреки че вчера чух страшната вест, от една седмица не моа спа - върта са и мисла, мисла и са върта - ко ша прайм ся, ко ша прай полумладата му полувдовица - а бе мъка, съсипан съм...

    18:53 24.11.2025

  • 15 ООрана държава

    22 1 Отговор
    Спряха му краденето и вдигна кръвното човека

    18:54 24.11.2025

  • 16 Циник

    23 2 Отговор
    Ей, да е жив и здрав Боби, че без него маса барове и магазини за алкохол ще фалират.

    18:55 24.11.2025

  • 17 Валерко

    22 0 Отговор
    Щом се е стабилизирал да заключат много добре спирта!

    18:57 24.11.2025

  • 18 Доктор

    22 0 Отговор
    Препоръчвам му зелев сок и шкембе чорба.

    19:02 24.11.2025

  • 19 шопски селяк

    12 0 Отговор
    Да не е паднала перуката, а

    19:14 24.11.2025

  • 20 Левскар

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел":

    Не си ли виждал по улиците хора да замятат единия крак и да не могат да държат нищо с едната си ръка бе ????Те тва са хора преживяли Инсулт - кръвоизлив в мозъка с Пареза на крайници или говор....Оцелял е Боби - да е жив и здрав вече ,щото за Там ред няма !!!

    Коментиран от #35

    19:18 24.11.2025

  • 21 Търтей с топка

    19 2 Отговор
    Това е един отвратителен примитив и търтей... Всички знаят какво представлява този Б.М. и "вълната от притеснения", за която пишете е заляла само неговите авери по ядене, пиене и кражби....., Други притеснени няма

    19:19 24.11.2025

  • 22 Не напразно

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мда, пукницата":

    Я наричат "пукница". 😁

    19:20 24.11.2025

  • 23 съвсем вярно

    12 2 Отговор

    До коментар #12 от "Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел":

    Наскоро един известен софийски бохем почина от инсулт... Това е много жестоко поражение върху целия организъм и успешното възстановяване от него е твърде съмнително.....

    19:24 24.11.2025

  • 24 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 0 Отговор
    Наздраве Боби!🥳🤣🖕

    19:31 24.11.2025

  • 25 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    3 2 Отговор
    Момчета 20 и 23. На мен, който с това се занимавам цял живот не ми го обяснявайте. На краставичар краставици не продавайте. Мерси все пак. Само според факти и II може от инсулт да си добре и стабилен в рамките на часове.

    19:33 24.11.2025

  • 26 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    5 1 Отговор
    Изкуствен Интелект имах предвид

    19:34 24.11.2025

  • 27 Бързо

    3 1 Отговор
    Възстановяване!

    Коментиран от #29

    19:39 24.11.2025

  • 28 Борето Касабов

    3 5 Отговор
    Този невероятен, този фантастичен Боби Михайлов!

    19:43 24.11.2025

  • 29 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Бързо":

    Току що съобщиха,че е починал. 😪

    19:43 24.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Алооо

    7 0 Отговор
    Лошо му е защото, кюлчетата му заседнаха в гърлото.....

    19:45 24.11.2025

  • 32 Начи

    5 0 Отговор
    ако това се беше случило на обикновен човек в Тополовград или подобно градче утре щеше да му пее попа.

    19:51 24.11.2025

  • 33 Шкембе Войвода

    6 0 Отговор
    На този боклук и помияр, му е малко.....

    19:52 24.11.2025

  • 34 Смешник

    7 0 Отговор
    Боби Михайлов си е постоянно пиян Нормално е да получи инсулт Дано се оправи човека

    19:58 24.11.2025

  • 35 Няма ред бе

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Левскар":

    Дано да го изпревариш.

    20:01 24.11.2025

  • 36 От голям футболист преди брака

    2 0 Отговор
    До голям боклук след това ,излиза че жените развалят мъжа

    Коментиран от #39

    20:06 24.11.2025

  • 37 Някой

    1 0 Отговор
    Футболът ни не може да се стабилизира. Доколко е контактен е друга тема.

    Иначе да се оправя, но каквото му е писано. На нас ни бе писано да управлява БФС.

    20:14 24.11.2025

  • 38 Бегай

    7 1 Отговор
    Пожелавам му бързо оздравяване.
    Пияница, женкар, левскар...
    Няма никакво значение.
    Беше вратар на националния отбор и като такъв ни е донесъл много радост.

    20:14 24.11.2025

  • 39 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "От голям футболист преди брака":

    Имаше си виц. Да ме извиняват жените, но е готино. ;)

    Доказателство че жените са зло:

    Жената е пари по време.
    Но времето е пари.
    От където жената е пари на квадрат.
    Но парите са корен на злото.
    Заместваме пари и става корен на зло на квадрат.
    Коренът и квадрата се съкращават и остава зло.

    Пак се извинявам на жените. ;)

    20:18 24.11.2025

  • 40 Деян

    1 0 Отговор
    Калпава пара не се губи

    20:39 24.11.2025

  • 41 ДАМАДЖАН

    4 0 Отговор
    Боби спирай пиенето. Изпил си за три живота.

    20:56 24.11.2025

  • 42 Я да не би

    0 0 Отговор
    Да не се е отказал от алкохола ? Много са притеснени за това все за майка му говорят спортистите. Да оздравява и да не се притеснява

    23:12 24.11.2025

  • 43 Влошил се след купона?

    0 0 Отговор
    Танците са дошли в повече.

    23:30 24.11.2025

