Борислав Михайлов се стабилизира - контактен е

Борислав Михайлов, дългогодишният ръководител на Българския футболен съюз, бе хоспитализиран по спешност, но състоянието му вече е стабилно. По последни данни, разпространени от източници, близки до семейството, Михайлов е в съзнание, комуникативен и реагира адекватно на медицинските грижи.

Новината за внезапното му приемане в лечебно заведение предизвика вълна от притеснение сред спортната общественост и феновете на футбола у нас. Въпреки първоначалните тревожни сигнали, лекарите уверяват, че здравословното му състояние се подобрява и няма непосредствена опасност за живота му.

Припомняме, че Борислав Михайлов е една от най-емблематичните фигури в българския спорт, оставил траен отпечатък както на терена, така и в управлението на футбола. Към момента близките му молят за дискретност и спокойствие, докато той се възстановява под грижите на специалистите.