Лондон ще бъде домакин на зрелищен демонстративен турнир с осем от най-горещите имена в тениса

24 Ноември, 2025 21:04 677 0

Турнирът UTS обещава динамични сблъсъци

Лондон ще бъде домакин на зрелищен демонстративен турнир с осем от най-горещите имена в тениса - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В началото на декември британската столица ще се превърне в арена на истински тенис спектакъл. От 5 до 7 декември Лондон ще посрещне осем от най-изявените тенисисти в света, които ще премерят сили в престижния демонстративен турнир UTS (Ultimate Tennis Showdown).

Организаторите вече обявиха имената на участниците, които са разпределени в две групи по четирима.

В първата група, наречена "А", ще видим руската звезда Андрей Рубльов, австралийския боец Алекс де Минор, талантливия чех Томаш Махач и опитния французин Адриан Манарино.

Във втората група "Б" ще се изправят един срещу друг норвежкият ас Каспер Рууд, британската надежда Джак Дрейпър, аржентинският майстор Франсиско Серундоло и белгийският ветеран Давид Гофен.

Форматът на надпреварата предвижда всеки състезател да се изправи срещу останалите в своята група.

На 5 декември ще се изиграе по един двубой за всеки, а на следващия ден – по две срещи.

Най-добрите от всяка група ще се класират за полуфиналите, които, заедно с големия финал, ще се проведат на 7 декември.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
