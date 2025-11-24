Новини
Ливърпул на крачка от подпис с Марк Гехи – Байерн и други грандове изостават в битката

24 Ноември, 2025 21:25 672 0

Кристъл Палас оценява високо своя капитан, който се утвърди като един от най-надеждните централни защитници в английския елит

Ливърпул е на път да осъществи един от най-значимите зимни трансфери във Висшата лига, след като се очертава като фаворит за подписа на централния бранител на Кристъл Палас – Марк Гехи. Според авторитетни източници като Саша Таволиери и Кристиан Фалк, „червените“ са единственият клуб, който в момента води реални преговори за английския национал.

Ситуацията около Гехи е особено динамична, тъй като договорът му с „орлите“ изтича в края на сезона. Това дава възможност на защитника да преговаря свободно с чуждестранни клубове още от януари, което поставя Кристъл Палас под натиск да реализира сделка и да избегне риска да го загуби без трансферна сума през лятото.

Въпреки интереса от европейски колоси като Байерн Мюнхен, Реал Мадрид, Барселона, Интер и Манчестър Юнайтед, именно Ливърпул изглежда най-настоятелен и готов да плати исканите от лондончани 35 милиона паунда.

Германският шампион Байерн засега действа по-предпазливо и предпочита да изчака Гехи да стане свободен агент, докато останалите кандидати не са предприели конкретни стъпки.

Кристъл Палас оценява високо своя капитан, който се утвърди като един от най-надеждните централни защитници в английския елит.

През лятото Ливърпул вече бе на ръба да финализира трансфера, но сделката пропадна в последния момент, въпреки че Гехи премина успешно медицинските тестове. Новият мениджър на мърсисайдци Арне Слот вижда в лицето на Гехи ключов елемент за стабилизиране на защитата, която през този сезон изпитва сериозни затруднения. Колебливите изяви на Върджил ван Дайк и Ибрахима Конате, както и негативната голова разлика и шестте поражения във Висшата лига, подчертават нуждата от свежи сили в отбраната на „червените“.

Очаква се в следващите седмици Ливърпул да ускори преговорите и да финализира трансфера, с което да изпревари конкуренцията и да подсили състава си в решаващата фаза на сезона.


