Баварският колос доминира и при дамите: Женският Байерн с десета поредна победа и подкрепа за Лена Обердорф

24 Ноември, 2025 22:37 507 0

Тимът продължава да вдъхновява феновете си с безапелационни победи, силен отборен дух и социална ангажираност

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Женският тим на Байерн Мюнхен продължава да пише история в германския футбол, след като постигна десети пореден триумф във всички турнири този сезон.

В последния си двубой баварките разгромиха Хофенхайм с категоричното 5:1 и затвърдиха лидерската си позиция в женската Бундеслига, където вече водят с цели шест точки пред най-близкия си преследвач. Интересното е, че точно толкова е и преднината на мъжкия състав на Байерн пред РБ Лайпциг в мъжкото първенство – истинско баварско господство на всички фронтове!

Срещата срещу Хофенхайм се превърна в емоционален спектакъл не само заради резултата, но и заради специалния жест към Лена Обердорф – ключова фигура в отбора и националния тим на Германия. Футболистките на Байерн излязоха на загрявката с уникални фланелки, посветени на своята съотборничка, която наскоро претърпя тежка контузия и операция на коляното. В знак на солидарност и подкрепа, двата отбора развяха и банер с надпис „WE29“, с който застанаха зад кандидатурата на Германия за домакинство на Европейското първенство за жени през 2029 година.

Двубоят ще остане незабравим и за Каролин Симон – опитната защитничка на Байерн, която записа своя мач №150 с екипа на мюнхенския гранд и отбеляза впечатляващ юбилей – 250 срещи в женската Бундеслига.


