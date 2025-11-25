Новини
Обрат! Изчезна наказанието на Роналдо, ще играе на Световното

25 Ноември, 2025 19:28

Дисциплинарната комисия на ФИФА публикува наказанията във вторник

Обрат! Изчезна наказанието на Роналдо, ще играе на Световното - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Кристиано Роналдо вероятно ще избегне наказание за мачовете на Португалия от Световното първенство, въпреки червения си картон, получен в квалификационен мач за удар с лакът срещу противник от Република Ирландия.

Дисциплинарната комисия на ФИФА публикува наказанията във вторник. Португалецът е с наложена санкция за три мача, но два от двубоите са условни и с едногодишен изпитателен срок.

Бившият футболист на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус вече изтърпя наказание от една среща, когато Португалия изигра последния си квалификационен мач миналата седмица и победи с 9:1 у дома Армения. Тогава иберийците си осигуриха класиране за финалите на Мондиал 2026 в Северна Америка.

Очакваше се суперзвездата на световния футбол да бъде наказан за поне още един мач и да пропусне началото на груповата фаза на Световния шмапионат през следващото лято.

Роналдо замахна с ръка и удари с лакът защитника на Република Ирландия Дара О'Ший по време на загубата на "селесао" с 0:2 в Дъблин преди две седмици.

Наказанието на ФИФА идва само шест дни след срещата на Роналдо с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом и последвалата официална вечеря със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

Кристиано Роналдо играе за Ал-Насър в шампионата на Саудитска Арабия от близо три сезона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 е не ве

    14 2 Отговор
    което не се купува с пари се купува с много пари…

    19:48 25.11.2025

  • 2 Жалко

    11 5 Отговор
    за португалския отбор. Без този лигльо играят по-добре.

    19:52 25.11.2025

  • 3 Нали

    3 0 Отговор
    Беше от “елитната “ вечеря при Тръмп . Следва и световна титла за Португалия .

    20:27 25.11.2025

  • 4 Лост

    2 0 Отговор
    Ами щом е с условно за 2 мача,още на първия мач да пуснат някой по -слаб от противниковия отбор да се сдърпа с него и да ги изгонят двамата.Справка с Руди Фьолер и Рийкард.И холандците духнаха супата.

    20:46 25.11.2025

  • 5 Читател

    3 0 Отговор
    Той е машина за пари.Да по някога е арогантен на терена но иначе е голям човек.

    21:01 25.11.2025

  • 6 мисирките от Ф.

    1 0 Отговор
    са фенки на Фарса, Лузърпул, цска--София и Меско с шорти до коленцата и са против великана Роналдо и Кралете...

    00:00 26.11.2025

