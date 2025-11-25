Ново име в треньорския екип на ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 направи промяна в треньорския си щаб, като привлече Радостин Александров – специалист, който до неотдавна ръководеше словенския Табор Сежана във Втора лига. Александров вече официално е част от екипа на столичния клуб и дебютира на резервната скамейка по време на гостуването срещу Арда в Кърджали, завършило с тежка загуба 0:3.

В момента Александров изпълнява ролята на анализатор, но според запознати не е изключено скоро да поеме по-голяма отговорност. Ако негативната серия на "червените" продължи, той може да замени настоящия старши треньор Иван Стоянов.

В последните три мача ЦСКА 1948 не успя да отбележи гол, като записа две поражения и едно равенство – резултати, които предизвикват тревога сред феновете и ръководството.

Преди броени дни към треньорския щаб се присъедини и Коста Янев, който ще бъде помощник-треньор. Янев е добре познат на феновете, тъй като е бивш съотборник на Иван Стоянов от времето им в Сливен и ЦСКА.