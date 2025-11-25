Новини
Динко Динев с победа над пакистанец в Исламабад

25 Ноември, 2025 15:01

Българинът си осигури 4 точки за световната ранглиста

Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров

Динко Динев се класира за втория кръг на сингъл и за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 50" на твърда настилка в Исламабад (Пакистан) с награден фонд от 60 хиляди долара.

21-годишният българин победи на старта на основната схема участващия с "уайлд кард" представител на домакините Акийл Хан с 4:6, 7:6(5), 6:1 след малко повече от два часа и половина игра.


Динев загуби първия сет след решаващ пробив в десетия гейм, а във втората част сервиращите не допуснаха грешки и се стигна до тайбрек, в който българинът взе последните две разигравания, за да изравни резултата. В последствие той доминираше и поведе с 5:0 гейма в третия сет по пътя си към крайната победа.


Така Динев си осигури 4 точки за световната ранглиста, в която заема 755-ата позиция. За място на четвъртфиналите той ще се изправи срещу поставения под №2 Джей Кларк (Великобритания), 213-и в класацията на ATP.


В схемата при дуетите българинът е четвъртфиналист заедно с Матиас Уйвари (Австрия). Те спечелиха без игра в първия кръг срещу отказалите се Лео Борг (Швеция) и Саба Пурцеладзе (Грузия), който реши да не излезе на корта заради преумора.


