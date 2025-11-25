Новини
Рафаел Надал към Винисиус: Уважавай авторитета

25 Ноември, 2025 21:30 900 0

  • футбол-
  • рафаел надал-
  • реал мадрид-
  • винисиус жуниор-
  • шампионска лига

Вярвам, че това се решава с диалог, с разбиране от всички страни

Рафаел Надал към Винисиус: Уважавай авторитета - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на световния тенис Рафаел Надал коментира ситуацията около бразилската звезда на Реал Мадрид - Винисиус Жуниор, ден преди мача на испанския гранд срещу Олимпиакос от Шампионската лига.

"Вярвам, че това се решава с диалог, с разбиране от всички страни. Мисля, че Вини трябва да разбере кой е авторитетът и да го уважава, както и клуба, заради всичко, което представлява да си играч на Реал Мадрид.

Но вярвам, че той го прави в стремежа си да дава най-доброто от себе си, а тези негови реакции, които понякога не се харесват, могат да бъдат коригирани чрез диалог и осъзнаване, че нещата могат да се подобрят", заяви Надал пред „Universo Valdano“ по Movistar+.


