Карлос Насар и любимата му се целуват страстно на улицата (ВИДЕО)

Олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и половинката му Александра Костадинова са на романтична почивка в Лондон. Двойката публикува любопитно видео в "Инстаграм", радвайки последователите си.
Докато се наслаждават нa предколедната атмосфера в английската столица, двамата отново показват колко силно се обичат. В един момент Насар сграбчва Алекс и започват страстно да се целуват на улицата, изпълнена с разхождащи се хора.
Към кадрите волейболистката написа: "Нека нашите очи разкажат историята колко дълбоко се желаем един друг"
08:07 26.11.2025
2 Програмиста
08:08 26.11.2025
3 баща без вежди
08:11 26.11.2025
4 1488
08:12 26.11.2025
5 полк. Зарков
08:19 26.11.2025
6 то е от неопитност
08:33 26.11.2025
7 не ви ли бактиса
Щангите никога и никъде не са били толкова популярни.
И днес не са.
Какво толкова станало?
Това е някаква чужда политика да ни създават измислен герой.
Ако беше някой друг да натиска тази непълнолетната, яха да го изкарат кой знае какъв лош човек.
Коментиран от #8
08:33 26.11.2025
8 ГЛЕДАЙ СИ ШИШИ И ТИКВУН
До коментар #7 от "не ви ли бактиса":Тях може 25 години да ти ги натрапмат
08:44 26.11.2025
9 Последовател, натегач
08:45 26.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пламен
09:15 26.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мишо
09:17 26.11.2025
14 Боруна Лом
09:37 26.11.2025
15 Йес
09:39 26.11.2025