Карлос Насар и любимата му се целуват страстно на улицата (ВИДЕО)

26 Ноември, 2025 07:59 1 493 15

  • карлос насар-
  • александра костадинова-
  • лондон-
  • вдигане на тежести-
  • спорт-
  • щанги

Двойката публикува любопитно видео в "Инстаграм", радвайки последователите си

Карлос Насар и любимата му се целуват страстно на улицата (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и половинката му Александра Костадинова са на романтична почивка в Лондон. Двойката публикува любопитно видео в "Инстаграм", радвайки последователите си.

Докато се наслаждават нa предколедната атмосфера в английската столица, двамата отново показват колко силно се обичат. В един момент Насар сграбчва Алекс и започват страстно да се целуват на улицата, изпълнена с разхождащи се хора.

Към кадрите волейболистката написа: "Нека нашите очи разкажат историята колко дълбоко се желаем един друг"


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОМЕНТАР

    16 4 Отговор
    ПОКАЗНОСТТА И ПРОСТОТИЯТА И ДРУГИ ПОДОБНИ НЯМАТ ПОЧИВЕН ДЕН

    08:07 26.11.2025

  • 2 Програмиста

    10 4 Отговор
    Да са живи и здрави!

    08:08 26.11.2025

  • 3 баща без вежди

    9 2 Отговор
    който е с г-н пеевски нема грижи

    08:11 26.11.2025

  • 4 1488

    11 3 Отговор
    той така се целуна и с 🐷

    08:12 26.11.2025

  • 5 полк. Зарков

    11 2 Отговор
    Циганска работа. Пак се е предозирал с амфетите.

    08:19 26.11.2025

  • 6 то е от неопитност

    4 1 Отговор
    не са имали други връзки преди това . гришо , артисти и водещи на новините са имали повече от една . а от певиците бергендорв има доста .

    08:33 26.11.2025

  • 7 не ви ли бактиса

    7 4 Отговор
    Да ви го натрапват?
    Щангите никога и никъде не са били толкова популярни.
    И днес не са.
    Какво толкова станало?
    Това е някаква чужда политика да ни създават измислен герой.
    Ако беше някой друг да натиска тази непълнолетната, яха да го изкарат кой знае какъв лош човек.

    Коментиран от #8

    08:33 26.11.2025

  • 8 ГЛЕДАЙ СИ ШИШИ И ТИКВУН

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "не ви ли бактиса":

    Тях може 25 години да ти ги натрапмат

    08:44 26.11.2025

  • 9 Последовател, натегач

    1 0 Отговор
    Колко са сладки, ауууу

    08:45 26.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пламен

    5 1 Отговор
    Мън гЪ ли сър, забавляват се.

    09:15 26.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мишо

    1 1 Отговор
    Показваме какво...?

    09:17 26.11.2025

  • 14 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    И ТАЗИ ЩЕ МУ ДРЪПНЕ ПАРИТЕ,СТОЙ ТА ГЛЕДАЙ!

    09:37 26.11.2025

  • 15 Йес

    0 0 Отговор
    Кой си интересува от тия прости хора...

    09:39 26.11.2025

