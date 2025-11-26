Карлос Насар и любимата му се целуват страстно на улицата (ВИДЕО)

Олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и половинката му Александра Костадинова са на романтична почивка в Лондон. Двойката публикува любопитно видео в "Инстаграм", радвайки последователите си.

Докато се наслаждават нa предколедната атмосфера в английската столица, двамата отново показват колко силно се обичат. В един момент Насар сграбчва Алекс и започват страстно да се целуват на улицата, изпълнена с разхождащи се хора.



Към кадрите волейболистката написа: "Нека нашите очи разкажат историята колко дълбоко се желаем един друг"