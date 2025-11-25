Новини
Спорт »
Световен футбол »
Юнион Сен Жилоа излъга Галатасарай в Истанбул

25 Ноември, 2025 22:13 611 0

  • юнион сен жилоа-
  • галатасарай-
  • футбол-
  • шампионска лига

Единственото попадение в мача бе дело на Промис Дейвид през второто полувреме

Юнион Сен Жилоа излъга Галатасарай в Истанбул - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Юнион Сен Жилоа поднесе първата изненада от кръга в Шампионска лига. Белгийският тим успя да надделее над Галатасарай с 1:0 в двубой от петия кръг на турнира и то като гост на стадион „Рамс Парк“ в Истанбул.

Единственото попадение в мача бе дело на Промис Дейвид през второто полувреме.

През първите 45 минути на срещата и двата тима имаха нещастието да уцелят гредата. В 27-ата минута Габриел Сара от Юнион Сен Жилоа разтресе десния страничен стълб. Малко преди почивката, в 40-ата минута, Рос Сайкс от Галатасарай също удари напречната греда след центриране от корнер.

Юнион Сен Жилоа излъга Галатасарай в Истанбул

След почивката белгийците поведоха в резултата. Промис Дейвид реализира победния гол, стреляйки от движение, след като получи пас по трева в наказателното поле.

В 53-ата минута за Галатасарай се наложи смяна поради контузия - Арда Юняй влезе на мястото на Исмаил Якобс. По-късно, в 80-ата минута, защитникът Арда Юняй получи жълт картон, а в края на мача, след второ официално предупреждение за настъпване на резервата Софиан Буфал, бе изгонен от игра.

С тази победа Юнион Сен Жилоа събра актив от 6 точки и се изкачи до 18-ата позиция във временното класиране. Галатасарай, въпреки загубата, остава с 9 точки, заемайки 9-ото място в подреждането.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
