Ман Сити на колене пред Леверкузен в Шампионската лига

Манчестър Сити допусна първата си домакинска загуба в груповата фаза на Шампионската лига от седем години. "Гражданите" отсъпиха с 0:2 на Байер (Леверкузен). Алехандро Грималдо откри резултата в 23-ата минута, а Патрик Шик се разписа в 54-ата минута.

"Аспирините" изиграха отличен мач и заслужено си тръгнаха с три точки от "Етихад", като вече имат осем точки. Една от основните причини за загубата на домакините бе фактът, че Пеп Гуардиола направи цели десет промени от мача с Нюкасъл през уикенда и остави много от основните си играчи на пейката. Ерлинг Холанд се появи в игра в средата на втората част.

Въпреки тези промени "гражданите" доминираха в началото. Те бяха близо до гол още в петата минута. След разбъркване в наказателното поле топката стигна до Нейтън Аке, който я насочи към вратата, а Флекен направи блестящо спасяване. При последвалия ъглов удар Стоунс стреля с глава, но след рикошет топката мина встрани от вратата.

Германците играеха смело и открито, като се опитваха да атакуват при всяка възможност. В 11-ата минута Поку получи топката на далечната греда след центриране на Маза, а силният му удар бе блокиран от Аит-Нури. Подходът на Леверкузен даде резултат в 23-ата минута след отлична контратака. След центриране Хусанов опита да изчисти, но само отклони топката към Грималдо, който я заби в мрежата.

Голът обърка домакините и на тях им трябваше известно време да се пренастроят. Те успяха да го направят към края на полувремето, когато натиснаха. Малко преди почивката пробив на Боб завърши с центриране. Топката бе отклонена и Флекен я изби. Вратарят на гостите направи спасяване и секунди по-късно, когато Райндерс пропусна прекрасна възможност. Халфът отлично си освободи пространство за удар, но стреля право във вратаря.

Пеп Гуардиола направи тройна смяна на почивката. Фоудън, Доку и О'Райли влязоха в игра на мястото на Люис, Боб и Аит-Нури. Това даде някакъв ефект и домакините заиграха по-агресивно в началото на втората част, но въпреки това не създаваха чак толкова проблеми на защитата на съперника. Далечен изстрел на О'Райли бе спасен от Флекен. Байер нанесе втори удар в 54-ата минута. Прекрасно изградена атака завърши с центриране на Маза и великолепен удар с глава на Шик, след който преднината на "аспирините" вече беше два гола.

Ман Сити можеше бързо да отговори. Нико Гонсалес намеси Савиньо на далечната греда, но бразилецът стреля от въздуха и не намери целта. Малко по-късно Трафърд излезе неразчетено и домакините загубиха топката в опасна зона, но Леверкузен не се възползва.

В 65-ата минута Ерлинг Холанд влезе в игра заедно с Раян Шерки. Веднаа остротата на атаките на "гражданите" се усили. Норвежецът имаше възможност да върне отбора си в мача. Той бе изведен сам срещу вратаря, но Флекен излезе отлично и успя да блокира опита му за удар. Последва отлична атака на гостите, която завърши с изстрел на Маза, който бе блокиран. Секунди по-късно топката стигна до Холанд в наказателното поле, но той прати топката над вратата с удар от въздуха.