Ювентус с инфарктен успех в Норвегия

Ювентус постигна инфарктна първа победа в Шампионската лига в гостуването си на Бодьо/Глимт в Норвегия от 5-ия кръг на основната фаза. "Старата госпожа" се наложи с 3:2 след истинска драма.

Основният виновник за успеха на гостите бе младата звезда Кенан Йълдъз, който се появи като резерва в началото на второто полувреме и това се оказа блестящ ход на Лучано Спалети.

Турчинът не отбеляза нито един от головете за своя тим, но имаше огромна роля за всеки от тях. Бодьо/Глимт поведе през първото полувреме с гол на Оле Бломберг в 27-ата минута, но Юве изравни чрез Лоис Опенда в 48-ата, а след това направи и обрат с попадение на Уестън Маккени в 59-ата минута. Домакините обаче отново изравниха от дузпа в 86-ата минута, реализирана от Сондре Фет. В 91-вата минута обаче Джонатан Дейвид отбеляза победния гол за италианците.

Домакините залагат на Каспер Хьог, Оле Бломберг и Исак Мата в атака. В средата на терена ще действат Патрик Берг, Хакон Евйен и Сондре Фет.

Лучано Спалети пък е направил доста промени в състава си. Той излиза с Лоик Опенда на върха на атаката, който ще бъде подкрепян от Фабио Мирети и Франсиско Консейсао в предни позиции. В средата на терена започват Василие Аджич и Мануел Локатели, а на крилата ще бъдат Андреа Камбиазо и Уестън Маккени.

Юве създаде първата голова възможност в мача. В 8-ата минута Франсиско Консейсао стреля и принуди вратаря на съперника да прави първо спасяване в мача.

В 11-ата минута гостите имаха нов шанс. Този път Мануел Локатели опита удар от границата на наказателното поле и Никита Хайкин отново трябваше да се намесва, макар и да не бе твърде затруднен.

В 22-рата минута Франсиско Консейсао центрира отдясно и намери Василие Аджич на далечната греда, но ударът от воле на черногорецът не се получи и топката премина над вратата.

Две минути по-късно и домакините стигнаха до първата си голова възможност. Бломберг стреля по диагонал и след рикошет топката мина коварно встрани от дясната греда.

При втория си шанс Бодьо откри резултата. При центриране от корнер Каспер Хьог отклони към Оле Бломберг, който стреля отблизо и успя да отбележи, въпреки намесата на вратаря Матия Перин.

Ювентус бързо се окопити и в 31-вата минута създаде една от най-добрите си атаки. Опенда напредна по лявото крило, продължи към Консейсао, който стреля, но топката мина встрани от вратата.

В 33-тата минута и Василие Аджич се извиси и стреля към вратата, но и този път бе отказан от вратаря Никита Хайкин, който направи поредно отлично спасяване.

В 35-ата минута и Матия Перин трябваше да се намесва след далечен удар на Берг. Секунди по-късно и Хьог шутира от дистанция и след рикошет кълбото мина опасно близо до вратата.

Преди това имаше игра с ръка на Мануел Локатели в наказателното поле при опит да блокира топката, но съдиите прецениха, че това не е дузпа, тъй като ударът е отблизо и преди това топката рикошира в крака на италианеца.

В 43-тата минута последва голям шанс за торинци. Уестън Маккени центрира от десния фланг и намери включилият се от задна позиция Консейсао, който обаче стреля твърде слабо и в обсега на вратаря.

На полувремето Спалети направи важна промяна, заменяйки Василие Аджич с Кенан Йълдъз и това веднага даде резултат. Турчинът раздвижи играта на гостите и в 48-ата минута с негова помощ се стигна до изравняване на резултата. Той първо даде ход на атаката, извеждайки Мирети в наказателното поле, който падна, търсейки дузпа, но такава не бе отсъдена. Впоследствие топката отново стигна до Йълдъз, чийто удар бе блокиран, но Опенда реагира добре в близост до вратата и отбеляза за 1:1.

В 54-тата минута отново Йълдъз изработи втори гол за гостите, но попадението бе отменено заради минимална засада на Лоис Опенда в началото на атаката.

Вторият гол за "бианконерите" все пак дойде в 59-ата минута. И тук Йълдъз бе с основна роля. Той навърза няколко играчи на съперника и изведе Мирети на лявото крило, халфът центрира за Уестън Маккени, който се извиси и с глава отбеляза за 1:2.

В 63-тата минута Йълдъз проби отляво и опита диагонален удар, който бе отразен с мъка от вратаря Никита Хайкин.

В 74-тата минута и Франсиско Консейсао направи хубав пробив и шутира опасно, но отново Хайкин се прояви с блестяща намеса.

В 79-ата минута събитията се пренесоха пред другата врата. Берг опита нещо средно между центриране и удар от фаул, но Перин внимаваше и сигурно улови.

Бодьо/Глимт обаче стигна до изравняване от нищото. В 85-ата минута Хуан Кабал закъсня с намесата си в наказателното поле и изрита играч на домакините, а съдията посочи бялата точка за дузпа. Сондре Фет пък изпълни безупречно наказателния удар и отбеляза за 2:2.

Гостите се хвърлиха в атака и в 89-ата минута Едон Жегрова стреля, но вратарят Хайкин спаси.

В 91-вата минута Юве стигна до трети гол. Йълдъз получи пас в предни позиции, успя да преодолее прекия си пазач и да стреля, ударът му бе спасен, но Джонатан Дейвид бе на правилното място, за да довкара топката във вратата за 2:3. Домакините имаха претенции към съдиите за нарушение в наказателното поле на торинци в началото на атаката, но този път нито съдията, нито ВАР се намеси и голът остана.