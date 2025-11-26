Новини
Треньорът на Левски гледа Реал (Мадрид) от първия ред

26 Ноември, 2025 09:00

Присъствието на наставника на "сините" от "Герена" предизвика много голям интерес в "Арена Ботевград"

Треньорът на Левски гледа Реал (Мадрид) от първия ред - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес изгледа победата на баскетболния Реал (Мадрид) над Апоел (Тел Авив) със 75:74 точки в мача от 13-ия кръг на Евролигата, който се игра в залата в Ботевград.

Присъствието на наставника на "сините" от "Герена" предизвика много голям интерес в "Арена Ботевград". Веласкес с удоволствие се снима за спомен с децата, които го наобиколиха.

Най-резултатен за Реал беше Марио Хезоня. Хърватинът вкара 19 точки, добавяйки още 6 борби и 2 асистенции. По 11 точки за Реал отбелязаха Факундо Кампацо и Алберто Абалде.

За Апоел Тел Авив Крис Джоунс и Антонио Блейкни завършиха с по 14 точки.

Реал е на десето място, докато Апоел остава лидер в класирането.

Новини по спортове:
