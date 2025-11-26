Арда уреди беларуски национал

Арда уреди беларуски талант, който ще подпише дългосрочен договор с клуба. „Mач Телеграф“ съобщава, че тимът от Кърджали ще вземе от Ислоч Минск 20-годишния защитник Кирил Гоманов, който има цели 13 мача за младежкия национален отбор на Беларус. Бранителят е висок 189 сантиметра и е твърд титуляр за тима си през последния сезон. Той се е отчел и с четири гола, което е отличен показател за защитник. Към днешна дата цената на Кирил Гоманов според „Transfermarkt“ е 300 000 евро.

От началото на сезона Арда вече привлече седем нови попълнения, а за нито едно от тях не плати трансферна сума. В отбора дойдоха Светослав Ковачев, Антонио Вутов, Берсент Карагарен, Георги Николов, Исане Мане, Атанас Кабов и Ивелин Попов.

Тимът до момента играе един странен сезон. Арда започна много силно в Европа, където изигра страхотни мачове. Впоследствие се срина в Първа лига, но в последно време старши треньорът Александър Тунчев успя да изправи тима си, който записа впечатляващи победи в последните два кръга – 3:2 над Лудогорец в Разград и 3:0 над ЦСКА 1948 в Кърджали.